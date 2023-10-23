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        Haberler Magazin Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu'na kavuştuğu anları yayımladı: Canım annem - Magazin haberleri

        Filiz Akın oğlu İlker İnanoğlu'na kavuştuğu anları yayımladı

        İlker İnanoğlu bir süredir sağlık problemleri nedeniyle zor günler geçiren annesi Filiz Akın'ı ziyaret etti. Akın, İnanoğlu'nun "Canım annem, bir tanecik annem" diyerek seslendiği o anları yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:54
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        Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, geçtiğimiz aylarda "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.

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        Filiz Akın, ardından "Bir türlü iyileşemedim" diyerek MR çektirmiş ve "Sonuçlara göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum" demişti.

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        Filiz Akın, son zamanlarda iş yoğunluğu nedeniyle ayrı kaldığı Türker İnanoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'na kavuştu.

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        Daha önce gördüğü kemoterapi tedavisi nedeniyle çene kemiğinin birbirine kaynadığını ve bu nedenle zor bir diş tedavisine başlayacağını söyleyen Filiz Akın, oğlunun kendisine moral verdiğini söyledi. 

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        Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu'nun kendisine "Canım annem, bir tanecik annem" diyerek seslendiği o anları "Hepimiz gibi canım sıkkın ama beni güldürünceye kadar uğraşması, zorca bir diş tedavim var onun için de moral oldu" sözleriyle yayımladı.

        #Filiz Akın
        #İlker İnanoğlu
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