Daha önce gördüğü kemoterapi tedavisi nedeniyle çene kemiğinin birbirine kaynadığını ve bu nedenle zor bir diş tedavisine başlayacağını söyleyen Filiz Akın, oğlunun kendisine moral verdiğini söyledi.

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Filiz Akın, oğlu İlker İnanoğlu'nun kendisine "Canım annem, bir tanecik annem" diyerek seslendiği o anları "Hepimiz gibi canım sıkkın ama beni güldürünceye kadar uğraşması, zorca bir diş tedavim var onun için de moral oldu" sözleriyle yayımladı.