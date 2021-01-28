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Filler yağan karın tadını böyle çıkardılar

ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan Reid Park Hayvanat Bahçesi'nde yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü yoğun ilgi gördü

Filler yağan karın tadını böyle çıkardılar
DHA

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson şehrindeki Reid Park Hayvanat Bahçesi’nde yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü yoğun ilgi gördü.

DHA'nın haberine göre o anlar Reid Park Hayvanat Bahçesi'ndeki görevliler tarafından kayda alındı.

Görüntüleri kayda alan hayvanat bahçesi görevlisi “Hayvanların çoğu, bugünkü kar yağışı sırasında ısıtılmış evlerinde rahat kaldı, ancak fil sürüsü dışarıda kalıp oyun oynamayı tercih etti" dedi.

Yağan karın keyfini çıkaran fillerin görüntüsü sosyal medyadan yoğun ilgi gördü.

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