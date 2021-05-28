Eski eşe sokakta feci darp! Sadece izlediler! 0:00 / 0:00

İHA

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi’nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Ö. (29) ile eski eşi A.E. (22) isimli kadın sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., eski eşi A.E.’yi sokak ortasında yumruklamaya başladı.

YERE DÜŞÜNCE TEKMELEDİ

İHA'da yer alan habere göre uzun süre O.Ö.’nün darbelerine maruz kalan A.E. daha fazla dayanamayarak yere düştü. Talihsiz kadının yere düşmesine aldırmayan O.Ö., vicdansızca kadını yerde tekmelemeye başladı. Uzun süre O.Ö.’nün darbelerine maruz kalan A.E. tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramadı.

ÇEVREDEKİLER SADECE İZLEDİ

Öte yandan balkondaki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde O.Ö.’nün, A.E.’yi tekme tokat dövdüğü sırada bazı vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp geçerken, bir iş yerinin önünde oturan iki kişinin de duyarsızca olaya sırtlarını dönmesi dikkat çekti.

ESKİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede O.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen O.Ö.’nün ifadesinin alınmasına devam ediliyor.