Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Bahçelievler’de 25 Ekim 2018 günü Sivayuşpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanına giren hırsızlar 2 kilo altın alarak kaçtılar. Olayın ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

ÇETE ÇIKTI

Olayın ardından elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle, şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Polis yaptığı araştırmada 11 kişilik bir hırsızlık çetesiyle karşılaştı.

KUYUMCU HIRSIZLIĞI SONRASI YAKALANDILAR

Polis, çeteyle ilgili delil toplarken çete üyelerinin 11 Şubat günü Bilecik’in Bozüyük ilçesine gittiği tespit edildi. O günde ilçede bir kuyumcu soygunu yaşandı. Elde edilen delillere göre, bu hırsızlığı da İstanbul’daki çete yapmıştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Elde edilen delilerle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Esenyurt’ta 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri Orhan S. ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramada 32 kilo altın, 139 bin dolar, 1 adet metal eritme kazanı, 2 adet polis telsizi, 2 adet çelik yelek, toplam ağırlığı 30 kilo uyuşturucu hap ve 1 adet profesyonel drone ele geçirildi.

PLANLARI FİLM SENARYORLARINI ARATMADI

Yapılan soruşturmada çete ile ilgili film senaryolarını aratmayan önemli ayrıntılar ortaya çıktı.



Polisin elde ettiği bilgilere göre, çete, önce soyacağı kuyumcuyu tespit ediyor, ardından da kuyumcu dükkanın kepenklerinin şifresini hazırladıkları özen bir dijital makineyle kopyalıyordu. Drone ile kuyumcu çevresinin keşfini yaptıktan sonra da harekete geçiyorlardı. Bu sırada sokağı gören güvenlik kameraları da kabloları kesilerek hale getiriliyordu.



Soygun sırasında polisle çatışma riskini de göz önünde bulunduran çete üyeleri çelik yelek giyiyordu. Olay yerine gelecek ekiplerden haberdar olmak için de polis telsizleri vardı.

Soygun planının tüm detaylarına ulaşan polis, çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan çete üyelerini sorgularının ardından adliyeye sevk etti.