        Filmekimi başladı

        Filmekimi başladı

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Filmekimi'nin basın buluşması 3 Ekim Cuma akşamı Paribu Art'ta gerçekleştirildi. Buluşmanın ardından Jim Jarmusch'un yönettiği Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş (Father Mother Sister Brother) filmi gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 10:31 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:31
        Filmekimi başladı
        Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Filmekimi’nin basın buluşması 3 Ekim Cuma akşamı Paribu Art’ta

        gerçekleştirildi. Buluşmada konuşan İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan konuklara

        Filmekimi’yle ilgili ayrıntılı bilgi aktararak bu yıl ilk kez Filmekimi gösterimlerine evsahipliği yapan

        Paribu Art’ta bulunmaktan memnuniyetini dile getirdi. Filmekimi sponsoru Paribu’nun Kurucu ve

        CEO’su Yasin Oral ise “Sanata bilinçli bir sorumluluk olarak bakan Paribu, bu yıl Filmekimi’ni altıncı

        kez destekliyor. 24. Filmekimi bizim için daha da anlamlı. Paribu’nun kültür-sanattaki uzun soluklu

        destek yaklaşımını yansıtan Paribu Art, hem açılış galasına evsahipliği yapıyor hem de ilk kez

        gösterim mekânlarına ekleniyor. Kültür-sanat dünyası için yeni bir buluşma noktası olarak

        kurguladığımız Paribu Art’ın Filmekimi’ne evsahipliği yapmasından memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

        Filmekimi, İstanbul’da 12 Ekim'e kadar Atlas 1948, Cinewam City’s Nişantaşı, Kadıköy

        Sineması ve Paribu Art’ta izleyicilerle buluşacak. Filmekimi, bu sonbaharda İstanbul’un yanı sıra 9-12

        Ekim’de Ankara, 16-19 Ekim’de Eskişehir ve 23-26 Ekim’de İzmir’de Filmekimi coşkusunu farklı

        şehirlere taşıyacak.

        Yasin Oral-Kerem Ayan
        Yasin Oral-Kerem Ayan
        En iyiler Filmekimi’nde

        Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan It Was Just an Accident / Görünmez Kaza, Venedik’te Altın

        Aslan’ı kazanan Father Mother Sister Brother / Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş, Karlovy

        Vary’de Büyük Ödül kazanan Better Go Mad in the Wild / Doğada Delirmek Daha İyi bu yılın

        programında yer alıyor.

        Görünmez Kaza
        Görünmez Kaza

        Usta yönetmenlerin yeni filmleri

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da Filmekimi, usta yönetmenlerin heyecanla beklenen yeni filmlerini

        vizyondan önce sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

        Yönetmen Paolo Sorrentino, Toni Servillo ile yeniden bir araya geldiği La Grazia’da çok sevilen bir

        cumhurbaşkanının tartışmalı kararlarını mercek altına alıyor. Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence ve

        Robert Pattinson’lı Geber Aşkım’da annelik, aşk ve akıl sağlığı üzerine sarsıcı bir dram aktarırken;

        Yorgos Lanthimos’un Emma Stone’lu Bugonia’sı, sürprizli bir gerilim-bilimkurguyla modern dünyaya

        keskin bir eleştiri yöneltiyor.

        Yılın en çok konuşulan filmlerinden Ari Aster imzalı Eddington, Joaquin Phoenix ve Pedro Pascal’ı

        pandemi günlerinde modern yaşamın kâbusuna sürüklüyor. Guillermo del Toro, çocukluk hayalini

        gerçekleştirerek Mary Shelley klasiği Frankenstein ile görkemli bir uyarlamaya imza atıyor.

        Eddington
        Eddington
        Filmekimi’nde iki filmi bulunan Richard Linklater Mavi Ay ile Broadway’in perde arkasına nostaljik bir

        bakış sunuyor; Yeni Dalga’da ise Fransız Yeni Dalgası’nın efsanevi filmi À Bout de Souffle / Nefes

        Nefese’nin doğuş hikâyesini aynı teknikleri kullanarak anlatıyor. Cannes’da En İyi Senaryo ödülü

        kazanan Dardenne Kardeşler’in Genç Anneler filmi, hayata tutunmaya çalışan genç annelerin

        hikâyelerini anlatırken; Sergei Loznitsa, Stalin döneminde adalet arayışını konu alan İki Savcı ile uzun

        bir aradan sonra kurmacaya dönüyor. Venedik’te dünya prömiyerini yapan, Noah Baumbach’ın

        yönettiği Jay Kelly’de ise başrolleri George Clooney ile Adam Sandler üstleniyor.

        Filmin parlak oyuncu kadrosunda ayrıca Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards,

        Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig ve Alba Rohrwacher da yer

        alıyor.

        Doğada Delirmek Daha İyi
        Doğada Delirmek Daha İyi

        Alman auteur Christian Petzold, Aynalar No.3: Okyanusta Bir Tekne’de kırılgan ilişkiler ve sırları

        odağa alırken, Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho Gizli Ajan’da casusluk ve siyasal baskıyı

        güçlü bir görsellikle harmanlıyor. Park Chan-wook’un karanlık kara komedisi Başka Yolu Yok, The

        Squid Game’den tanıdığımız Lee Byung-hun’un etkileyici performansıyla öne çıkarken, Kirill

        Serebrennikov imzalı Josef Mengele’nin Kayboluşu, “Ölüm Meleği” olarak bilinen cani doktorun

        Güney Amerika’daki yıllarını takip eden çarpıcı bir tarihsel dram sunuyor. Macaristan’ın Oscar adayı

        Yetim ise kendi çocukluğundan esinlenen László Nemes’in Venedik’te prömiyerini yapan son filmi.

        Altın Lale ödüllü yönetmen Joachim Trier, Manevi Değer’de aile, hırs ve sanatsal yaratıcılığın

        gölgelerini incelikle işlerken, bu yılın Filmekimi programı bir kez daha usta yönetmenlerin son

        filmlerine evsahipliği yapıyor.

        Ödüllü ve merakla beklenen filmler

        Jay Kelly
        Jay Kelly

        Filmekimi programında bu yıl Venedik’te Altın Aslan kazanan Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş /

        Father Mother Sister Brother (Jim Jarmusch), Venedik’in ödüllü açılış filmi La Grazia (Paolo

        Sorrentino), Cannes’da En İyi Senaryo ödülünü kazanan Genç Anneler / Young Mothers (Dardenne

        Kardeşler), Cannes François-Chalais ödüllü İki Savcı / Two Prosecutors (Sergei Loznitsa),

        Almanya’nın Oscar adayı Düşüşün Tınısı / Sound of Falling, Norveç’in Oscar adayı Manevi Değer /

        Sentimental Value (Joachim Trier), Venedik’te prömiyer yapan Bugonia (Yorgos Lanthimos),

        Cannes’da prömiyer yapan Eddington (Ari Aster), Venedik’te Altın Aslan için yarışan Frankenstein

        (Guillermo del Toro), Cannes’da ödüller alan ve Brezilya’nın Oscar adayı Gizli Ajan / The Secret

        Agent (Kleber Mendonça Filho), Cannes’da prömiyer yapan Josef Mengele’nin Kayboluşu (Kirill

        Serebrennikov), Japonya’da 10 milyon izleyiciye ulaşarak gişe rekorları kıran ve ülkenin Oscar adayı

        olan Kokuhô (Lee Sang-il), Cannes Belirli Bir Bakış Büyük Ödüllü ve Şili’nin Oscar adayı

        Flamingonun Gizemli Bakışı (Diego Céspedes), Cannes Jüri Ödüllü ve İspanya’nın Oscar adayı

        Sırat (Oliver Laxe), Berlin’de Andrew Scott’a Gümüş Ayı kazandıran Mavi Ay / Blue Moon (Richard

        Linklater), Sundance Senaryo Ödüllü Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby (Eva Victor) ve Karlovy Vary

        Büyük Ödüllü Doğada Delirmek Daha İyi / Better Go Mad in the Wild dâhil, farklı coğrafyalardan

        güçlü yapımlar yer alıyor.

        Henrik İbsen’in sevilen oyunu Hedda Gabler, Hollywood’un yükselen isimlerinden Nia DaCosta’nın

        yönetmenliğinde Hedda ile yeniden beyazperdede hayat buluyor. Manuel Puig’in ünlü romanını temel

        alarak sahnelenen ve Broadway’i kasıp kavuran Kander & Ebb müzikalinin sinema uyarlaması

        Örümcek Kadının Öpücüğü, üç başrol oyuncusunun olağanüstü performanslarıyla dikkat çekiyor:

        Jennifer Lopez, Diego Luna ve Tonatiuh. Filmin yönetmeniyse The Greatest Showman ve Chicago gibi

        hit müzikal filmlerin senaryolarını yazan, Dreamgirls’ün de yönetmenliğini üstlenen Bill Condon.

        Cannes’da prömiyerini yapan ve günümüzün en parlak iki erkek oyuncusu, Paul Mescal ve Josh Connor’ın başrolleri paylaştığı,Oliver Hermanus’un yönettiği The History of Sound / Sesin

        Hikâyesi de Filmekimi programında.

        Gazze’den üç film

        Gazze’den, son dönemde ses getiren üç etkileyici yapıt da Filmekimi programında yer alıyor.

        Kaouther Ben Hania’nın Venedik’te Gümüş Aslan dahil birçok ödül kazanan ve Tunus’un Oscar adayı

        olan filmi Hind Rajab’ın Sesi iç parçalayıcı bir imdat çığlığı. Ocak 2024’te Gazze’de İsrail ateşi

        altındaki bir arabada mahsur kalan altı yaşındaki kız çocuğu Hind Rajab’ın son saatlerini, kendisine

        ambulans göndermeye çalışan Kızılay gönüllüleriyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da

        kullanarak anlatıyor.

        Sepideh Farsi’nin Cannes’da ACID programında prömiyerini yapan belgeseli Yüreğini Eline Al ve

        Yürü, yönetmenin Gazze’deki muhabiri Fatem’le 200 günü aşan görüntü ve ses alışverişi üzerinden

        kuşatma altındaki yaşamın tanıklığını anlatıyor; Fatem’in 16 Nisan 2025’te İsrail ateşiyle ölümü, filmi

        sarsıcı bir ağıda dönüştürüyor.

        Bir Zamanlar Gazze’de
        Bir Zamanlar Gazze’de
        Tarzan & Arab Nasser’in western türündeki Bir Zamanlar Gazze’de filmi, 2007’de genç Yahya ile

        lokantacı Usame’nin kibirli bir polisle mücadelesini merkezine alarak polisiye, dostluk ve komediyi

        savaşın gölgesindeki gündelik hayatla buluşturuyor. Film, Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış

        bölümünde En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.

        İstanbul Film Festivali’nin ödüllü filmleri

        Bu yıl 44. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Yarışması’nda ödül kazanan üç film de Filmekimi

        programında yer alıyor: En İyi Senaryo ödüllü O da Bir Şey mi (Pelin Esmer), En İyi Yönetmen ödüllü

        Yeni Şafak Solarken (Gürcan Keltek) ve En İyi Erkek Oyuncu (Nazmi Kırık) ödüllü Uçan Köfteci

        (Rezan Yeşilbaş).

        Türkiye’den özel gösterimler

        Cam Sehpa
        Cam Sehpa

        Can Evrenol’un dünya prömiyerini yapacak kara komedisi Cam Sehpa, yeni bebekli bir çiftin rüküş bir

        kahve sehpası hevesiyle başlıyor ve banliyö sıkışmışlığında psikolojik bir cehenneme doğru ilerliyor.

        Ceylan Özgün Özçelik’in, Gamze Arslan’ın “Ben Evlat Kız Evlat” öyküsünden uyarladığı kısa filmi Ada

        ise, bir genç kızın parçalanmış hafızasında gezinen deneysel bir gündüz gerilimi.

        Oyuncular ve yönetmenler seyirciyle buluşuyor

        3 Ekim Cuma

        ● 16.00 · Kadıköy Sineması · Ada · Konuk: Ceylan Özgün Özçelik

        4 Ekim Cumartesi

        ● 19.00 · Cinewam City’s Nişantaşı – Salon 7 · O da Bir Şey Mi · Konuk: Pelin Esmer

        5 Ekim Pazar

        ● 19.00 · Cinewam City’s Nişantaşı – Salon 7 · Yeni Şafak Solarken · Konuk: Cem Yiğit

        Üzümoğlu

        8 Ekim Çarşamba

        ● 21.30 · Atlas 1948 Sineması · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol ve film ekibi

        9 Ekim Perşembe

        ● 21.30 · Kadıköy Sineması · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol ve film ekibi

        ● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · O da Bir Şey Mi · Konuklar: Pelin Esmer & Merve Asya

        Özgür

        10 Ekim Cuma

        ● 21.30 · Cinewam City’s Nişantaşı – Salon 7 · Uçan Köfteci

        ● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · Yeni Şafak Solarken · Konuk: Gürcan Keltek

        11 Ekim Cumartesi

        ● 21.00 · Kült Kavaklıdere (Ankara) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol

        12 Ekim Pazar

        ● 19.00 · Cinewam City’s Nişantaşı – Salon 7 · Ada · Konuk: Ceylan Özgün Özçelik

        16 Ekim Perşembe

        ● 18.00 · Sinema Anadolu (Eskişehir) · O da Bir Şey Mi · Konuklar: Pelin Esmer & Merve

        Asya Özgür ·

        18 Ekim Cumartesi

        ● 21.00 · Sinema Anadolu (Eskişehir) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol

        24 Ekim Cuma

        ● 21.00 · Konak Pier Sineması (İzmir) · Cam Sehpa · Konuk: Can Evrenol

        Filmekimi programı

        1. Eddington / Ari Aster / ABD

        2. Jay Kelly / Noah Baumbach / ABD, İngiltere, İtalya

        3. Hind Rajab’ın Sesi / Sawt Hind Rajab / The Voice of Hind Rajab / Kaouther Ben Hania /

        Tunus, Fransa, ABD

        4. Enzo / Laurent Cantet, Robin Campillo / Fransa, İtalya, Belçika

        5. Flamingonun Gizemli Bakışı / La Misteriosa Mirada del Flamenco / The Mysterious Gaze of

        the Flamingo / Diego Céspedes / Şili, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika

        6. Başka Yolu Yok / No Other Choice / Park Chan-wook / Güney Kore

        7. Çatıda Biri Var / Roofman / Derek Cianfrance / ABD

        8. Örümcek Kadının Öpücüğü / Kiss of the Spider Woman / Bill Condon / ABD, Meksika

        9. Orta Sınıf / Classe Moyenne / The Party’s Over / Antony Cordier / Fransa

        10. Splitsville / Michael Angelo Covino / ABD

        11. Hedda / Nia DaCosta / ABD

        12. Genç Anneler / Jeunes Mères / Young Mothers / Jean-Pierre & Luc Dardenne / Fransa,

        Belçika

        13. Babamın Gölgesi / My Father’s Shadow / Akinola Davies / İngiltere, Nijerya, İrlanda

        14. Frankenstein / Guillermo Del Toro / ABD

        15. Aşk Mektupları / Des Preuves d’Amour / Love Letters / Alice Douard / Fransa

        16. Alpha / Julia Ducournau / Fransa, Belçika

        17. O Da Bir Şey Mi / Pelin Esmer / Türkiye, Bulgaristan, Romanya

        18. Cam Sehpa / Can Evrenol / Türkiye

        19. Yüreğini Eline Al ve Yürü / Put Your Soul on Your Hand and Walk / Sepideh Farsi / Fransa,

        Filistin, İran

        20. Sesin Hikâyesi / The History of Sound / Oliver Hermanus / İngiltere, İsveç, ABD, İtalya

        21. Kız Kardeş / La Petite Dernière / The Little Sister / Hafsia Herzi / Fransa, Almanya

        22. Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş / Father Mother Sister Brother / Jim Jarmusch / ABD,

        İtalya, France, İrlanda

        23. Yeni Şafak Solarken / Gürcan Keltek / Türkiye, İtalya, Almanya, Norveç, Hollanda

        24. Gelecek De Gelecek / Colours of Time / La Venue de l’Avenir / Cédric Klapisch / Fransa,

        Belçika

        25. Bugonia / Yorgos Lanthimos / İngiltere

        26. Sırat / Oliver Laxe / İspanya, Fransa

        27. Mavi Ay / Blue Moon / Richard Linklater / ABD, İrlanda

        28. Yeni Dalga / Nouvelle Vague / Richard Linklater / Fransa, ABD

        29. İki Savcı / Two Prosecutors / Sergey Loznitsa / Fransa, Almanya, Hollanda, Letonya,

        Romanya, Litvanya

        30. Duse / Pietro Marcello / İtalya, Fransa

        31. Gizli Ajan / O Agento Secreto / The Secret Agent / Kleber Mendonça Filho / Brezilya, Fransa,

        Hollanda, Almanya

        32. Bir Zamanlar Gazze’de / Once Upon A Time in Gaza / Tarzan & Arab Nasser / Filistin, Birleşik

        Arap Emirlikleri, Fransa, Portekiz, Almanya, İngiltere, Ürdün

        33. Yetim / Árva / Orphan / Laszlo Nemes / Macaristan, Fransa, Almanya, İngiltere

        34. Ada / Ceylan Özgün Özçelik / Türkiye

        35. Görünmez Kaza / Yek Tasadef Sadeh / It Was Just An Accident / Jafar Panahi / İran, Fransa,

        Lüksemburg

        36. Aynalar No.3 Okyanusta Bir Tekne / Miroirs No.3 / Mirrors No.3 / Christian Petzold / Almanya

        37. Doğada Delirmek Daha İyi / Raději zešílet v divočině / Better Go Mad in the Wild / Miro Remo

        / Çekya, Slovakya

        38. Ceza / Woman and Child / Saeed Roustayi / İran

        39. Geber Aşkım / Die My Love / Lynne Ramsay / ABD

        40. Cumhuriyetin Kartalları / Eagles of the Republic / Tarik Saleh / İsveç, Fransa, Danimarka,

        Finlandiya

        41. Kokuhô / Lee Sang-il / Japonya

        42. Düşüşün Tınısı / In Die Sonne Schauen / Sound of Falling / Mascha Schilinski / Almanya

        43. Josef Mengele’nin Kayboluşu / The Disappearance of Josef Mengele / Kirill Serebrennikov /

        Fransa, Almanya, Meksika, ABD, İngiltere

        44. La Grazia / Paolo Sorrentino / İtalya

        45. Manevi Değer / Affeksjonsverdi / Sentimental Value / Joachim Trier / Norveç, Almanya,

        Danimarka, Fransa, İsveç, İngiltere

        46. Üzgünüm, Bebeğim / Sorry, Baby / Eva Victor / ABD

        47. Yeniden / Rebuilding / Max Walker-Silverman / ABD

        48. Uçan Köfteci / Rezan Yeşilbaş / Türkiye, Almanya, Bulgaristan

        49. Özel Hayat / Vie Privée / A Private Life / Rebecca Zlotowski / Fransa

        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #filmekimi
        #Paribu
