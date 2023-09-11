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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da korkutan anlar! Fındık bahçesinde çalışırken vuruldular! - En son haberler

        Fındık bahçesinde çalışan çocuk ile babaanne vuruldu

        Samsun'da fındık toplayan babaanne ile torununa, nereden geldiği belli olmayan tüfek saçmaları isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:21
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        Fındık bahçesinde çalışırken vuruldular
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        Samsun'un Canik ilçesinde, fındık toplarken tüfekle açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Olay, Gökçepınar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, fındık toplarken mola verip bahçede dinlenen işçiler art arda ateşlenen silah sesi duydu. Bu sırada 13 yaşındaki Yiğit T. ile babaannesi Gülsevin T.'nin (59) bacaklarına tüfek saçmaları isabet etti.

        Yiğit T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Gülsevin T. ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silah sesi duyduklarını ancak ateş edeni görmedikleri söyleyen işçilerin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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