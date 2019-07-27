“Fındık fiyatları üreticiyi memnun etti”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık üreticilerinin merakla beklediği fındık alım fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamayla, üreticilerin yüzünü güldürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda fındık alım fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti hükümetlerinin iktidarları boyunca her zaman üreticinin yanında durduğunu ifade eden Karaaslan, “Ülkemizin üretimine, büyümesine, kalkınmasına destekte bulunan üreticilerimizi korumayı AK Parti olarak en önemli önceliklerimiz ve görevlerimiz arasında görüyoruz. Bugüne kadar 8,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptığımız fındık üreticilerimizi korumaya devam edeceğiz. Uzun zamandır özelde Karadeniz Bölgemizin, genelde ülkemizin gündeminde olan fındık meselesinde sevindirici haberi bugün Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. Fındık müjdesi bereketli geldi. Cumhurbaşkanımızın açıklaması üreticilerimizin yüzünü güldürürken, fındık üzerinden siyaset yaparak ekonomi bahanesiyle AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’ni yıpratma çabası içinde olanları da üzmüştür” dedi.

“Üretici fiyattan memnun”

Üreticilerin fiyatlardan memnun olduğunu ifade eden Çiğdem Karaaslan, “Cumhurbaşkanımızın, yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındığın taban fiyatının kilogramda 17 lira, levant kaliteli kabuklu fındığın taban fiyatının kilogramda 16,5 lira olacağı, buna mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklediğimizde kilogram fiyatları fiilen 18,5-19 lira arasına geldiği açıklaması fındık üreticilerimizi ve çiftçilerimizi memnun eden müjdeli bir haber olmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi hasat başlangıcında hemen alıma başlayacak. Bu sezon fındık verimi yüksek, yaklaşık 700 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da TMO’nun devreye girmesiyle fındık üreticimizin aleyhine gelişebilecek fiyat belirsizlikleri de ortadan kalkmış oldu” diye konuştu.

Kararın açıklanmasından kısa süre önce Samsun ilçe ziraat odaları başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve burada fındık konusunu da masaya yatırdıklarını hatırlatan Karaaslan, şunları söyledi:

“Çiftçilerimizin beklentilerini bizimle paylaşan ilçe ziraat odaları başkanlarımız ile fındık hakkında detaylı bir görüşme yapma imkânı bulmuştuk. Bakanlığımıza çeşitli kanallar vasıtasıyla iletilen talepler ve ortaya konulan çabalar sonunda bugün açıklanan müjde üreticilerimizi ve bizleri memnun etmiştir. Hükümetimiz açıklanan kararla her zaman üreticilerimizin yanında durduğunu ortaya koymuştur.”