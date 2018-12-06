Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'de üretilen fındığın başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 110 ülkede sofraları süslediğini ifade eden Sevinç, yeni pazar arayışlarının ise sürdüğünü belirtti.

Sevinç, daha önce Fındık Tanıtım Grubu tarafından yürütülen faaliyetler sonucu ihracat yapılan ülke sayısının artırıldığına dikkati çekerek, yeni pazar hedefinin ise Hindistan olduğunu kaydetti.

Hindistan'ın dünyanın en fazla kuruyemiş tüketilen ülkelerinin başında geldiğine işaret eden Sevinç, bu nedenle Türk fındığını mutlaka bu ülkeye ihracat etmeleri gerektiğini, bununla ilgili çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"HİNDİSTAN PAZARI KOLAY DEĞİL"

Sevinç, Hindistan pazarının diğer geleneksel pazarlar gibi olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni tanınacak bir fındığın fiyat üretim politikası ve sürdürülebilirliği gerçekleştirilemeden bu tür pazarlara girebilmek kolay değil. Ayrıca Hindistan şu anda maalesef Türk fındığını yeteri kadar tanımıyor. Yine burada çok ciddi rakiplerimiz var. Hindistan şu anda Amerikan bademi alıyor ve ürünlerinin neredeyse tamamında bu ürünü kullanıyor."

Sevinç, 2019 başında fındık ihracatçılarından oluşan ticaret heyetinin Hindistan'a gideceğini, ülkedeki kuruyemiş alıcılarıyla bir araya gelineceği ve görüşmeler yapılacağını, ayrıca gıda fuarlarına da iştirak edileceğini bildirdi.

Yeni pazar için Hindistan'ı son derece önemsediklerini vurgulayan Sevinç, şunları söyledi:

"Fındık ihracatımızın yüzde 85'i geleneksel olarak bilinen, başta Avrupa Birliği ülkeleri pazarlarına gidiyor. Geriye kalan ülkeler ise alternatif pazarlar. Dolayısıyla bu alternatif pazarları artırmadan hedeflerimize ulaşabilmek ve bir yerlere varabilmek asla mümkün değil. Bunun için Türk fındığı mutlaka Hindistan'da olmalıdır."

Sevinç, yerleşmiş bir damak tadı ve marka bilinci olduğu için geleneksel pazarlara Türk fındığının girebildiğine dikkati çekerek, "Bunun da sürdürülebilmesi ne kadar mümkündür, onu da garanti etmek söz konusu değil. Çünkü fındık üreten rakip ülkelerimiz hızla gelişiyor. Dolayısıyla bu durum karşısında biz de mutlaka alternatif yeni pazar arayışımızı sürdürmeliyiz." diye konuştu.

"ÇİN İLE İLGİLİ AMACIMIZA ULAŞTIK"

Daha önce hedef pazarların arasında Çin'in olduğunu ve bu pazara girebilmek için yaklaşık 20 yıl çalıştıklarını anlatan Sevinç, "Bugün Allah'a şükürler olsun bu ülke için önemli bir yere gelindi. Çin'e yaptığımız fındık ihracatı İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeyi geride bıraktı. Şu anda Çin fındık ihracatımızda 8. sırada yer alıyor. Çin ile ilgili amacımıza ulaştık ama yine de çalışmalarımız sürecek." dedi.

Sevinç, Hindistan'ın ardından Meksika, Rusya ve Brezilya pazarlarında da olabilmek için çalışma yürütüleceğini bildirdi.

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