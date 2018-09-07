Finlandiya - Macaristan maçı öncesi rakamlar

UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 2 maçında Finlandiya ile Macaristan, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Finlandiya son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Macaristan, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 170 kodlu maçı oynayanlar; Finlandiya galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Macaristan galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Finlandiya son hafta oynanan Faroe Adaları maçında 1-0 kazandı.

Macaristan ise Kuzey İrlanda karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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