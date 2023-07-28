Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı

1 Ağustos'tan itibaren Finlandiya, St. Petersburg'da vize başvurularını kabul etmeyi durdurdu.

Finlandiya, vize merkezleri de dahil olmak üzere St. Petersburg'daki müşterilere hizmet vermeyi durdurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanan karara göre, St. Petersburg'daki VFS vize merkezi, Finlandiya'ya vize ve oturma izni başvurularını 1 Ağustos'tan itibaren kabul etmeyecek.

Ayrıca 1 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar 'kaynak yetersizliği' gerekçesiyle, Finlandiya için vize ve oturma izni başvuruları ne Moskova'daki büyükelçilikte ne de Rusya'daki herhangi bir VFS ofisinde kabul edilemeyecek.

1 Ağustos'tan önce yapılan taleplerin işleme alınacağı bildirildi.

1 Eylül'de Finlandiya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun vize destek servisi kapanacak ve Moskova'daki büyükelçilik, Finlandiya ile ilgili göçmenlik ve vize sorunlarını çözen tek kuruluş olacak.

Haziran ayında Finlandiya, Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliği'nin dokuz üyesini sınır dışı etmişti. Yanıt olarak Rusya, dokuz Finli diplomatı istenmeyen kişi ilan etmiş ve St. Petersburg'daki Başkonsolosluğun kapatıldığını bildirmişti.