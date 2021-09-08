Türkiye A Milli Eerkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son maçına bu akşam Finlandiya ile çıkıyor. Son 16 Turuna katılmayı garantileyen A Millilerin Finlandiya maçının saati ve maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor.
FİNLANDİYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Finlandiya - Türkiye maçı 8 Eylül Çarşamba günü yani bugün Türkiye saati ile saat 20.00'de başlayacak.
FİNLANDİYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Finlandiya'nın Tampere kentinde bulunan Hakametsa Arena'da gerçekleşecek mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUPLARI VE TAKIMLARI
Grup A
Polonya
Belçika
Sırbistan
Ukrayna
Yunanistan
Portekiz
Grup B
Çek Cumhuriyeti
İtalya
Slovenya
Bulgaristan
Belarus
Karadağ
Grup C
Finlandiya
Rusya
Hollanda
Türkiye
İspanya
Kuzey Makedonya
Grup D
Estonya
Letonya
Fransa
Almanya
Slovakya
Hırvatistan
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