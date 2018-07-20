Finn Harps - Shelbourne maçı öncesi rakamlar

İrlanda 1.Lig maçında Finn Harps ile Shelbourne, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Finn Harps 37 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Shelbourne 35 puanda ve 4. sırada. Finn Harps, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Shelbourne, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 176 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Finn Harps kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Shelbourne sahadan galip ayrılırsa 1.95 oranını elde edecekler.

Finn Harps son hafta oynanan Shelbourne maçında 1-1 berabere kaldı.

Shelbourne, Finn Harps karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Finn Harps, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Finn Harps, kendi sahasında 16 gol attı, 10 gol yedi.

Shelbourne, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shelbourne 16 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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