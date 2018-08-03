Finn Harps - Wexford Youths maçı heyecanı

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Finn Harps, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Wexford Youths takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Finn Harps 41 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Wexford Youths 13 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Finn Harps, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Wexford Youths, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 211. İddaa'da Finn Harps kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Wexford Youths kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Finn Harps son hafta oynanan Cobh Ramblers maçında 0-1 kazandı.

Wexford Youths ise Drogheda United maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Finn Harps, 16 gol attı ve 10 gol yedi.

Wexford Youths, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Wexford Youths, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.

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