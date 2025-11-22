Fiorentina- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?
Juventus Serie A'nın 12. haftasında Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. Ligin son sırasına demir atan Fiorentina ev sahibi olma avantajını kullanıp çıkışa geçmek istiyor. Juventus ise şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Fiorentina- Juventus karşılaşmasının maç saati ve milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın zorlu deplasmanda oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu. Peki, "Fiorentina- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte Fiorentina- Juventus maçı muhtemel 11'leri...
Fiorentina- Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberliği bulunan Fiorentina 5 puanla ligin 20. sırasında yer alıyor. Juventus ise 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Zirve yarışı açısından önemli bir maça çıkacak olan Juventus, Fiorentina karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Peki, "Fiorentina- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...
FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fiorentina - Juventus maçı 22 Kasım 2025 Cumartesi bu akşam 20:00'de oynanacak.
Karşılaşmada Daniele Doveri düdük çalacak.
FIORENTINA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 kanallarında canlı yayınlanacak.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Fiorentina karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Kean
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Kenan Yıldız; Vlahovic