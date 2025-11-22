Fiorentina- Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberliği bulunan Fiorentina 5 puanla ligin 20. sırasında yer alıyor. Juventus ise 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Zirve yarışı açısından önemli bir maça çıkacak olan Juventus, Fiorentina karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Peki, "Fiorentina- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı?" İşte detaylar...