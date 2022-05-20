Taciz şüphelisi firari eş katili çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin taciz şüphelisi olarak aradığı kişi, İstanbul Silivri'de eşi Sarıgül Hamarat'ı öldüren firari Yunus Hamarat (41) olduğu ortaya çıktı.

Silivri ilçesinde 3 çocuk annesi Sarıgül Hamarat, 3 Ağustos 2018'de müteahhitlik yapan eşi Yunus Hamarat'ın kendisini aldattığını öğrendi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Eşi tarafından darbedilen Sarıgül Hamarat, geçici olarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Sarıgül Hamarat'ın ağabeyi Alican Sönmez ile eşinin ağabeyi İmam Hamarat, araya girip çifti barıştırdı.

JANDARMAYA GİDİP, 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ

Evine dönen Hamarat ile eşi arasında yeniden tartışmalar yaşandı. Yunus Hamarat 6 Ağustos'ta kendine ait cip ile eşini ormanlık alana götürüp, göğsüne ateş ederek tek kurşunla öldürdü. Ardından tabancayı ölen eşinin eline tutuşturarak bir el ateş ettirdi. Sonra da jandarmayı arayan Yunus Hamarat, eşinin intihar ettiğini iddia etti.

TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Yunus Hamarat hakkında 'eşini tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Hamarat, Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasını eşinin intiharı üzerine kurdu. 9 Ocak 2019'da suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Hamarat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

KARAR ÇIKTI, ORTADAN KAYBOLDU

Sarıgül Hamarat'ın cinayete kurban gittiği Yunus Hamarat'ın yaptığı telefon görüşmeleri ve WhatsApp yazışmaları ile çözüldü. Mahkeme davayı 10 Kasım 2020 günü karara bağladı. Yunus Hamarat'a müebbet hapis cezası verildi. Hamarat, mahkemenin bu kararının ardından ortadan kayboldu.

POLİS, TACİZ ARAŞTIRMASINDA TESPİT ETTİ

Dört gün önce N.T. isimli kadın, 'İmam Hamarat' isimli kişinin kendisini taciz ettiği gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulundu. Bodrum Asayiş Büro Amirliği ekipleri taciz şüphelisini yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada, taciz şüphelisinin 2018 yılında eşini öldüren Yunus Hamarat olduğu ve ağabeyinin kimliğini kullandığı tespit edildi.

OPERASYON SIRASINDA POLİS, TAKSİ ŞOFÖRÜ OLDU

Yunus Hamarat'ın, önceki öğle saatlerinde Yalıkavak'a taksi çağırdığı belirlenince polis harekete geçti. Bir polis memuru, taksinin şoför koltuğuna geçip, Hamarat'ı almaya gitti. Yunus Hamarat, taksiye bindiğinde polis ekipleri, meslektaşlarının kullandığı taksiyi takibe aldı.

AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Taksiyi kullanan polis memuru kırsal alanda aracı durdurduğunda kendisini takip eden polis ekipleriyle birlikte Hamarat'ı yakaladı. Kaçtıktan 18 ay sonra Bodrum'da yakalanan Yunus Hamarat, ağabeyi İmam Hamarat'ın kimliğini kullandığını itiraf etti. Hamarat'ın bir süre önce Bodrum'a geldiği ve inşaat işiyle uğraştığı belirtildi.

CİNAYET VE CİNSEL TACİZ SUÇLARINDAN TUTUKLANDI

Eşini öldürdükten sonra yurt dışına çıktığı ileri sürülen Yunus Hamarat'ın, Türkiye'den ayrılmadığı, Bodrum'a gelme nedeninin de kaçak göçmenler gibi Yunan adalarına kaçmak olduğu belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edile Hamarat, cinayet ve cinsel taciz suçlarından tutuklandı.