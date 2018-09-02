Hakkında, "Hırsızlık, silahla tehdit ve ateşli silahları ile bıçakları izinsiz satmak" gibi birçok suçtan kesinleşmiş 14 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası olan ve cezaevinden firar eden İdris Abiş Adana polisi tarafından operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İdris Abiş işlediği suçlardan ötürü 14 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alarak cezaevine girdi. Ancak Abiş bir süre öne Hatay Yayladağı Açık Cezaevi'nden firar etti. Hükümlünün firari üzerine 81 ile yakalanması için talimat gönderildi.

DAMA ÇIKIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Abiş'in Adana'da olabileceğini değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis tespit edilen adrese baskın yaptı. Polisi gören hükümlü dama çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyete getirilip işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.

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