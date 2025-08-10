Fırat ailesinin Bodrum tatili

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mert Fırat, eşi İdil Fırat ve kızı Seyhan Mia Fırat ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Fırat ailesine kayınpederi Önder Fırat da eşlik etti.

Önder Fırat, torunu Seyhan Mia Fırat ile ilgilendi.

Akşam saatlerinde Mert Fırat, eşi ve kızı ile bota binip oradan ayrıldı.