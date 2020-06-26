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Fırıncının Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı konusu nedir?

Fırıncının Karısı oyuncuları kimdir? Soruları Kanal D ekranlarında yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte, Fırıncının Karısı filmi hakkında detaylar haberimizde...

Fırıncının Karısı

Fırıncının Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı konusu nedir? Şeklindeki sorular tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Büşra Pekin ve Alper Kul'un aldığı Fırıncının Karısı filminin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturuyor. İşte, Fırıncının Karısı hakkında detaylar haberimizde...


FIRINCININ KARISI OYUNCULARI KİMLER?

Alper Kul
Büşra Pekin
Korhan Herduran
Seda Türkmen
Ferdi Sancar
Beyti Engin
Ayça Koptur

FIRINCININ KARISI KONUSU NEDİR?

Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdana, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü “Vahdi Dede”nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

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