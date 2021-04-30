Tam kapanmada kreşler ve anaokulları kapalı mı, açık mı?

Ramazan ayında fırınlar korona yasaklarından muaf tutuldu. Fırın çalışanları halka hizmet sunmaya devam edecek. Ancak sokak aralarında fırın satışı yasaklandı. Peki Fırınlar kaça kadar açık olacak? İşte İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiler...

FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelgeye göre, virüs tedbirleri nedeniyle bazı işyerlerinin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. Tam kapanmada fırınlar açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken fırın çalışanlarının muaf olacağı belirtildi.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.