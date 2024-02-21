Fırınsız yapabileceğiniz çikolatalı krep kek tarifi
Her zaman yaptığınız tatlılardan sıkıldıysanız bu tarif tam size göre olabilir. İşte, sizin için fırınsız hazırlayabileceğiniz çikolatalı krep kek tarifi!
Fırın çalıştırmak istenmediği zamanlarda yapılabilecek birçok tatlı tarifi vardır. Bu alternatiflerden birisi de çikolatalı krep kektir. İşte, yapılışı...
ÇİKOLATALI KREP KEK
Malzemeler:
4 yumurta
1 çay bardağı toz şeker (80 gram)
Bir tutam tuz
Vanilya özü veya 1 paket şekerli vanilin
1 su bardağı ve 1 yemek kaşığı un (130 gram)
3 yemek kaşığı kakao tozu
5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı (70 gram)
500 ml süt
Çikolata kreması için:
1 paket bitter çikolata
1 adet 200 ml krema
Krem şantisi için:
1 paket krem şanti
1.5 su bardağı süt
YAPILIŞI:
Derin bir kap alın ve oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurtalarınızı kırın.
Yumurtaları çırptıktan sonra toz şekeri, bir tutam tuzu ve vanilya özünü içerisine ekleyin. Tüm malzemeleri birbirine karışana kadar çırpın.
Başka bir kapta un ile kakaoyu birleştirin.
Birleştirdiğiniz karışımı bir elek yardımıyla eleyerek krep harcınıza ekleyin.
Un karışımını topakları giderene ve yoğun bir kıvam elde edene kadar çırpın.
Bir tavada tereyağını eritin ve ılıyana kadar bekledikten sonra karışıma ekleyin.
Tereyağını harca karıştırdıktan sonra oda sıcaklığındaki sütü azar azar içerisine ekleyin ve çırpın.
Eski kıvamına göre daha sulu olması gereken harcınızı bir süzgeç yardımıyla içindeki topaklardan arındırın. Kabın ağzını streçleyin ve 1 saat buzdolabında dinlendirin.
Büyük bir tava çıkartın ve içerisine fırça ile biraz yağ sürün. Kısık ateşte ısınmasını beklerken dolaptan krep harcınızı çıkartın.
Tavanın tamamını kaplayacak şekilde harcınızdan dökün ve kısık ateşte yavaş yavaş pişirin.
Alt tarafının pişip pişmediğini spatulayla kenarından kontrol ettikten sonra krebinizi çevirin.
İki yüzü de pişen krebi, yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye alın.
Elinizdeki harç bitene kadar tavada tüm krepleri pişirin. Pişirdiğiniz krepleri soğutmak için tepsiye yan yana dizin.
Bu aşamada isterseniz soğuyan kreplerinizi üst üste alarak aynı boya getirmek için yanlarından kesebilirsiniz ancak yapmasanız da olur.
Kremayı bir tavada veya mikrodalgada ısıtın ve kaynadığında alın.
Bir kaba ise çikolata parçalarını alın ve üzerine ısınmış kremayı ekleyin. Yoğun bir kıvam elde edene kadar birbirine karıştırın.
Derin bir kapta sütle krem şantiyi çırpın. Karıştırdığınız krem şantinin içerisine hazırlamış olduğunuz yoğun çikolatayı da ekleyerek tekrar karıştırın.
Rengi açık kahverengiye dönen krem şantinizi bir sıkma poşetine alın.
Büyük bir servis tabağına soğuyan kreplerden bir tane yerleştirin ve yüzeyine ince bir tabaka şeklinde krem şanti sürün.
Krem şanti sürülü olan krebin üzerine ince uzun şeritler halinde krem şanti sıkın.
Üzerine aynı uzunluğa denk gelecek şekilde bir krep daha ekleyin.
İnce uzun şeritler yaptığınız yerlere kalın bir pipet yardımıyla bastırın.
Bu işlemi elinizdeki krepler bitene kadar devam ettirin.
Ayrıca isterseniz çikolatalı krem şanti dışında sade krem şanti de yaparak kat aralarında iki renkli görünüm elde edebilirsiniz ancak tamamen tercihe bağlıdır.
En üstte krep olacak şekilde hazırladığınız tatlınızı dolapta 1-2 saat soğumaya bırakın.
Soğuyan krep kekinizi çıkartın ve üzerine kakao serpin. Hazır olan kekinizi kesip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Kaynak: Boone Bake
Fotoğraf kaynakları: YouTube