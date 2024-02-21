Fırınsız yapabileceğiniz çikolatalı krep kek tarifi

Elinizdeki harç bitene kadar tavada tüm krepleri pişirin. Pişirdiğiniz krepleri soğutmak için tepsiye yan yana dizin.

Bu aşamada isterseniz soğuyan kreplerinizi üst üste alarak aynı boya getirmek için yanlarından kesebilirsiniz ancak yapmasanız da olur.