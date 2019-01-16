Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut'un haberine göre, Tarsus'un Alifakı Mahallesi'nde köy kooperatifine ait hayvan çiftliğinin çatısı şiddetli rüzgarda uçtu ve büyükbaş hayvanların üzerine düştü. 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Tarsus'un değişik köylerinde seralar da zarar gördü.

KONTEYNIRLAR YIKILDI



Mersin Uluslararası Limanı içinde bulunan ve üst üste dizilmiş boş konteynırlar, fırtınanın şiddetine daha fazla dayanamadı ve gece saatlerinde yıkıldı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

TOPLAM BİN 436 OLAYA MÜDAHALE



Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 13 ilçenin tamamında 47'si suda kalan araçları kurtarma olayı olmak üzere toplam 786 olaya müdahale etti. MESKİ ekipleri de bin 250 personel, 300 araç ile toplam 650 olaya müdahale etti.

OTOMOBİLLER MAHSUR KALDI



Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle otomobillerinin içinde mahsur kalan vatandaşlara itfaiye ekipleri yardım etti. Oluşturulan kriz masası koordinasyonunda bütün belediye ekipleriyle olumsuz koşulları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar sürdürüldü. Ekipler zorda kalan vatandaşların yardımına koşarak olası kayıpları engellemek için görev başında bekledi. Özellikle Adnan Menderes Bulvarı sahilinde deniz taşması ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda fırtınadan kaynaklanan ağaç devrilmesi gibi sıkıntılar en aza indirilmeye çalışıldı.

HEYELAN NEDENİYLE EV ÇÖKTÜ: 1 YARALI



Bozön köyünde meydana gelen heyelan sonucu ise bir ev çöktü ve göçük altında kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yetkililer, saatteki hızı 75-90 kilometre olan fırtınanın zaman zaman 105 kilometre hıza çıkabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği şeklinde uyarılar bulunuyor.