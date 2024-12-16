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        Fırtına somon kafesini parçaladı! Vatandaşlar bölgeye akın etti

        Artvin'de etkili olan fırtına somon kafesini parçaladı. Olayın duyulması üzerine birçok kişi oltalarını alarak derelere akın etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:35
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        Kafes parçalandı, vatandaşlar akın etti!
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        Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde bulunan bir balık kafesi parçalanarak kıyıya sürüklendi.

        İHA'nın haberine göre kafesin zarar görmesi sonucu binlerce Türk somonu akıntıyla birlikte derelere taşındı. Olayın duyulması üzerine yöre halkı oltalarını alarak Kapisre ve Sundura derelerine akın etti.

        Hopa açıklarında Türk somonu üretimi yapan bir firmaya ait balık kafesi, şiddetli fırtına nedeniyle büyük hasar aldı. Kafesin yırtılmasıyla içerideki binlerce somon balığı denize karıştı ve akıntıyla Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine ulaştı.

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        "HABERLERDE DUYDUM HEMEN GELDİM"

        Balıkları gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren avlanmaya başladı. Artvin'in yanı sıra Rize ve Trabzon'dan da çok sayıda kişi dere kenarına geldi.

        Yusufeli ilçesinden gelen Erol Doğancıl, balık kafesinin yırtıldığı haberini duyduktan sonra soluğu derede aldığını belirterek “Akşam haberlerde balık kafesinin yırtıldığını duydum. Sabah erkenden buraya geldim. Burası şu an tam bir ana baba günü. Herkes dere ve deniz kenarında. Şimdiye kadar 12 balık tuttum. Çuvallarla balık taşıyanlar bile var” dedi.

        "VERİMLİ BİR AV OLDU"

        Sabahın erken saatlerinden itibaren derede avlanan Cemil Apaydın ise “Kafesin patladığını duydum. Sabahtan beri buradayım, ama sadece bir tane yakalayabildim. Ona da şükür” ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan İhsan Ünal da yaşananları, “Somon çiftliklerinden patlayan kafeslerle derelerimize bol miktarda balık geldi. Biz de fırsatı değerlendirerek balık tuttuk. Verimli bir av oldu” sözleriyle değerlendirdi.

        Balıkçılardan Özkan Mertkaya ise “Fırtına nedeniyle denizdeki kafesler patladı, balıklar derelere akın etti. Olta balıkçıları buraya geldi. Hepimiz güzel bir av süreci geçirdik” diye konuştu.

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