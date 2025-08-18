Fıstıkta yüzde 80 rekolte kaybı bekleniyor

Habertürk
        Siirt'te etkili olan aşırı sıcaklar fıstık ağaçlarını olumsuz etkiledi. Kentin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan ve yeşil altın olarak nitelendirilen fıstıkların büyük bir bölümü sıcaktan zarar gördü. Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, bu yıl "var yılı" olmasına rağmen fıstıkta ciddi kayıplar yaşandığını belirterek, "Sulanan bahçelerde kayıp oranı yüzde 1-2 civarındayken, sulanamayan bölgelerde bu oran yüzde 80'e ulaştı. Gelecek yılın ürününü de kaybettik" dedi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 11:21 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:21
        Üreticiler, yüksek sıcaklıklar nedeniyle fıstık ağaçlarının kuruduğunu belirterek bu yıl rekoltede ciddi düşüş beklendiğini ifade etti. Özellikle sulama imkanı kısıtlı olan bölgelerde kayıpların daha fazla yaşandığı kaydedildi.

        Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, bu yıl "var yılı" olmasına rağmen fıstıkta ciddi kayıplar yaşandığını belirterek, yaklaşık 1 milyon fıstık ağacının kuruyabileceği uyarısında bulundu.

        Aslan, kentte 450 bin dekar alanda fıstık üretimi yapıldığını, normal şartlarda 45 bin ton rekolte beklenirken yüzde 70-80 oranında kayıp öngörüldüğünü belirterek, "Maalesef bu kaybın cezasını da vebalini de üretici çekiyor. Eğer kuraklık bu şekilde devam ederse milyonlarca ağaç kuruyacak" dedi.

        Siirt'te 6 baraj bulunmasına rağmen, fıstık ağaçlarının bu barajlardan sulanamadığına dikkat çeken Aslan, "Sulanan bahçelerde kayıp oranı yüzde 1-2 civarındayken, sulanamayan bölgelerde bu oran yüzde 80'e ulaştı. Gelecek yılın ürününü de kaybettik. Nisan ayında ülke genelinde yaşanan ciddi don olayı, Siirt'teki fıstık üretimini de olumsuz etkiledi. Malatya'da kayısı üretimi zarar gördü; ancak şu anda Siirt'teki fıstık zararı, Malatya'daki kayısı zararının iki katıdır. Çünkü fıstığın katma değeri çok daha yüksek. Üstelik bir fıstık ağacı 20 yılda yetişiyor" diye konuştu.

        Normalde hasadın 15 Eylül'de başladığını, ancak bu yıl ürün azlığı nedeniyle 1 Ağustos'tan itibaren erken toplamaya başladıklarını belirten Aslan, "Aslında bu bir hasat değil; ürünü kaybetmemek için topluyoruz. Ağaçların kurumasını önlemek adına, üzerlerindeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

