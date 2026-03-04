Fitre 2026 ne kadar, kimlere verilir? Diyanet fitre bedeli ne kadar oldu?
Ramazan ayının ilerlemesiyle birlikte fitre ibadetine ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi. Özellikle "2026 fitre ne kadar oldu, ne zaman verilmeli ve kimlere verilebilir?" soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı fitre miktarı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardımın tutarını belirlerken aynı zamanda oruç tutamayanlar için ödenecek fidye bedeline de temel oluşturuyor. İşte detaylar...
On bir ayın sultanı Ramazan’ın yaşandığı bu günlerde fitre ve fidye ibadetine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı için belirlediği fitre tutarı kamuoyuyla paylaşılırken, vatandaşlar fitrenin ne zaman verilmesi gerektiğini ve kimlere verilebileceğini merak ediyor. Günlük asgari gıda ihtiyacı dikkate alınarak belirlenen bu miktar, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken önemli bir ibadet olarak öne çıkıyor. İşte bilgileri...
FİTRE NE ZAMAN, KİMLERE VERİLİR?
Fıtır sadakasının vâcip olma zamanı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.
Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir. (Nevevî, el-Mecmû’, 6/128)Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması suretiyle onun bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/75) Ancak bir kişiye verilen miktarın bir fitreden az olmaması evlâdır.