Fiziksel özellikleri bu dünyaya ait durmayan kişilerin fotoğrafları
Bazı fiziksel özellikler, genlerde yaşanan anomaliler sonucu ortaya çıkar ve nadir olarak görülür. İşte, sizin için sıra dışı fiziksel özellikleriyle öne çıkan bazı insanlar ve onların yorumları...
İnsanlar birbirinden her açıdan farklıdır ve bu en çok dış görünüşte belli olabilir. Bazı insanların dış görünüşlerinde diğer insanlardan farklı olan özgün özellikler vardır. İşte, benzersiz vücut özelliklerine sahip insanların ilgi uyandıran fotoğrafları ve bu duruma dair yorumları...
''Isırdığımda parmaklarımda yüz oluşturabiliyorum.''
''Kolumdaki kıllar daire şeklinde uzuyor.''
''Dilimin altında bir diş tabakası daha var.''
''Kardeşimin yarası çizgi roman karakteri Baby Groot'a benziyor.''
''Kollarım tam tersi yöne de bükülebiliyor.''
''Birkaç yıl önce aldığım deri naklinden sonra avucumun içinde kıl çıkmaya başladı."
''Gözümde kalp şeklinde bir nokta var.''
''Arkadaşımın boğazında bir yüz varmış gibi görünüyor.''
''Bu çocuk, ayak parmakları ve tırnakları birbirine yapışık olarak doğdu.''
''Dizlerimdeki çukurlar, bebek yüzlerine benziyor.''
''Eğer çizgi film setinde gerçek insan kullansalardı dört parmaklı olduğum için ilk seçilecek olan kişi ben olurdum.''