FK Baumit Jablonec - Slovan Liberec sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. FK Baumit Jablonec, 28 Ekim 2018 Pazar günü Slovan Liberec takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 22 puanlı FK Baumit Jablonec 5. sırada bulunuyor, Slovan Liberec 16 puana sahip ve 7. sırada. FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Slovan Liberec, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FK Baumit Jablonec kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Slovan Liberec sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

FK Baumit Jablonec son hafta oynanan Slovacko maçında 2-0 kazandı.

Slovan Liberec, Tescoma Zlin karşılaşmaında 3-1 yenildi.

FK Baumit Jablonec, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. FK Baumit Jablonec, kendi sahasında 13 gol attı, 6 gol yedi.

Slovan Liberec, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slovan Liberec 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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