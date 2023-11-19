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        Haberler Sağlık Uyuz vakalarında artış!

        Uyuz vakalarında artış!

        Son günlerde uyuz vakalarında önemli bir artış görülüyor. Uyuza karşı uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Uyuz, sıklıkla çocukluk çağında görülse de her yaş grubunu ve sosyo-ekonomik kesimi tutabilir. Paraziti kaptıktan ortalama 10 hafta sonra deri döküntüleri ve kaşınma başlar. Hastada ne kadar fazla sayıda döküntü varsa o kadar daha çok bulaştırır. Diğer üyelerin hiçbir şikayeti olmasa bile tedavi edilmeleri gerekir. 2 aydan büyük bebekler dahil tüm ev halkı, eve gelen aile büyükleri, okulda vakit geçirilen arkadaş, dadı ve ev çalışanları da tedavi edilmelidir" dedi

        demetdemirkir@haberturk.com
        Giriş: 19.11.2023 - 06:18 Güncelleme: 19.11.2023 - 06:18
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        Uyuz vakalarında artış!
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        Uyuz vakalarında son zamanlarda artış olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Uyuz cildi tutan bir parazittir, ev tozundaki akarlara benzer. Çok kaşıntılıdır. Hatta bazı dillerde '7 yıl süren kaşıntı' olarak bilinir. Ciltten cilde doğrudan temasla ya da toplu taşıma araçlarında ya da okullarda bulaşabilir" dedi.

        ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLÜYOR

        Uyuz hastalığının sıklıkla çocukluk çağında görüldüğünü; ancak her yaş grubunu etkileyebileceğini belirten Dr. Seçkin, "Sanıldığının aksine yalnızca az gelişmiş ülkelerin sorunu değildir; ancak yeterince yıkanmama durumunda sıklık artar" ifadelerini kullandı.

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        UYUZ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

        Yılda en az 300 milyon kişinin uyuza yakalandığını söyleyen Dr. Seçkin, "Kişiler paraziti kaptıktan ortalama 10 hafta sonra deri döküntüleri ve kaşınma başlar. Hasta hiçbir bulgusu yokken erken dönemde de hastalığı bulaştırabilir; ancak hastada ne kadar fazla sayıda döküntü varsa başkalarına o kadar çok bulaştırır. Belirtilere gelince; uyuz ciltte içi su dolu kabarcıklar, sinek ısırığı gibi izler ve bazen de çizgi şeklinde döküntülere yol açar. Parazit ısırığı ve ciltte açılan tünelcikler bu görüntülerin oluşmasına yol açar. Hastada aşırı kaşınma meydana gelir ve buna bağlı olarak deride yaralar oluşabilir" diye konuştu.

        AİLE ÜYELERİ DE TEDAVİ EDİLMELİ

        Uyuz tanısı alan hastalara akarları öldüren kremler ve kaşıntıyı gideren alerji ilaçları reçete edildiğini belirten Dr. Seçkin, şöyle konuştu: "Bazen birden fazla tedavi gerekebilir, hatta bazı durumlarda ağızdan ilaç vermek gerekebilir. Ayrıca uyuz tanısı alan kişiyle beraber yaşayan aile üyelerinin de hiçbir şikayeti olmasa da tedavi edilmesi gerekir. 2 aydan büyük bebeklerden itibaren tedavi alınmalıdır, okulda uyuz yakalanan çocuğun vakit geçirdiği arkadaşları, eve gelen aile büyükleri, dadılar, ev çalışanları da tedavi edilmelidir.

        Çok başarılı bir tedaviyle bile cilt bulguları 2-4 hafta daha devam eder. Kaşıntı için ağızdan ve lokal kortizon vermek gerekebilir. Tedaviden 4 hafta sonra hala şikayetler devam ederse tedavi tekrarlanmalıdır."

        EVDE TEMİZLİK NASIL OLMALI?

        Dr. Seçkin, "Son bir haftada kullanılan tüm giysiler ve yatak çarşafları, yastık kılıfları yıkanmalı, 1 sonraki hafta bu eşyalar tekrar yıkanmalıdır. Yıkanamayan bazı eşyalar da ya kuru temizlemeye verilmeli ya da ağzı bağlı bir naylon torbaya konularak 3 gün beklendikten sonra kullanılmalıdır" önerilerinde bulundu.

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