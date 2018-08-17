FK Tambov - Mordovia Saransk maçı ne zaman?

Rusya FNL maçında FK Tambov ile Mordovia Saransk, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi FK Tambov 13 puanla 3. sırada, Mordovia Saransk 8 puanla 10. sırada bulunuyor. FK Tambov son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mordovia Saransk, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 380. İddaa'da FK Tambov kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Mordovia Saransk kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FK Tambov son hafta oynanan Fakel maçında 4-0 kazandı.

Mordovia Saransk ise Khimki karşılaşmasında 4-3 yenildi.

FK Tambov, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Mordovia Saransk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Mordovia Saransk, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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