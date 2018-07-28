FK Tambov - Shakhter-Volga-Olimpiets sahaya çıkıyor

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. FK Tambov, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Shakhter-Volga-Olimpiets takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 6 puanlı FK Tambov 3. sırada bulunuyor, Shakhter-Volga-Olimpiets 4 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi FK Tambov, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shakhter-Volga-Olimpiets, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 530 kodlu maçı oynayanlar; FK Tambov galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Shakhter-Volga-Olimpiets galibiyet oranı 0.00.

FK Tambov önceki hafta Zenit St. Petersburg II mücadelesinde 3-1 kazandı.

Shakhter-Volga-Olimpiets ise Shinnik maçında 1-2 kazandı.

Shakhter-Volga-Olimpiets, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Shakhter-Volga-Olimpiets, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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