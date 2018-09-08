Flamengo - Chapecoense maçı rakamları

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Flamengo, 09 Eylül 2018 Pazar günü Chapecoense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Flamengo 41 puanla 4. sırada, Chapecoense 22 puanla 19. sırada bulunuyor. Flamengo, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Chapecoense, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 469. İddaa'da Flamengo kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Chapecoense kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Flamengo son haftadaki Chapecoense müsabasında 4-0 kazandı.

Chapecoense ise Flamengo maçında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Flamengo, 18 gol attı ve 4 gol yedi.

Chapecoense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Chapecoense, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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