Bursa Hayvanat Bahçesi'nin konuklarından Güney Afrika kürklü foku "Paples" ile bakıcısı arasında bir yılda oluşan dostluk bağı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

AA'nın haberien göre; Almanya'nın Frankfurt kentinden geçen yıl getirilen fok, bakıcısıyla arasındaki ilişkinin duyulmasıyla kısa sürede en fazla ziyaret edilen hayvanlar arasında yerini aldı.

"PAPLES İLE İLGİLENMEK ÇOK DAHA FARKLI"

Bursa'nın Soğanlı Mahallesi'nde 1998 yılında kurulan ve 129 türden 1455 hayvanın barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kendisine ayrılan 400 metrekare havuz ve 200 metrekare karasal alanda yaşamını sürdüren "Paples", özellikle beslenme saatlerinde yaptığı ilginç sevinç gösterileriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ziyaretçiler, geldiği ilk günden beri "Paples"in, bakıcılığını yapan Sezer Yıldız ile aralarındaki bağ karşısında da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yıldız, 12 yıldır burada görev yaptığını söyledi.

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Bir yıldır bahçedeki fok ve penguenlerin bakımıyla ilgilendiğini anlatan Yıldız, "Daha önce yırtıcı hayvanlara bakıyordum. Onlarla bu kadar yakın olmamıştım. Paples ile ilgilenmek çok daha farklı. Bir kere bana çok yakın ve çok akıllı. Her yapılan hareketi öğrenebilen bir hayvan. Hafızasında tutabiliyor çoğu şeyi" dedi.

Yıldız, "Paples" Bursa'ya gelmeden önce bakımıyla ilgili eğitim aldığını belirterek, "İlk geldiğinde o da ben de ufak bir yabancılık çektik. Çok kısa sürede birbirimize alıştık. Paples 12 yaşında. Çok hareketli bir fokumuz. Balığı çok seviyor. En çok yediği şey balık. Sardalya çok seviyor ama hamsi de tüketiyor. Beslemelerini elle yapıyoruz. Birebir temasla yapıyoruz. Önüne döküp de yemesi gibi değil tek tek elimizle ağzına vererek besliyoruz" diye konuştu.

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"BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİR HALE GELDİK"

"Paples"in gündüz iki akşam da bir olmak üzere günde 3 öğün beslendiğini dile getiren Yıldız, "Gündüz beslenme saatleri ziyaretçilerimizin çok hoşuna gidiyor. 'Paples'in büyüklüğünü, nasıl bir hayvan olduğunu daha iyi görebiliyorlar" ifadesini kullandı.

Sezer Yıldız, "Paples" ile kendisi arasında kurdukları bağı gören ziyaretçilerden olumlu tepki aldığını, bunun da kendisini ayrıca mutlu ettiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Aramızdaki bağ gerçekten şu an çok iyi. Bakışlardan, tavırlardan her türlü birbirimizi anlayabilir hale geldik. Bizi gören herkes hayran kalıyor. 'Keşke ben bakıcı olsam. Burada çalışmak çok güzel' gibi tepkiler alıyorum. Burada çalışmak, hayvanlarla iç içe olmak harika bir duygu. Yaptığım işten çok memnunum. Çok severek yapıyorum. Zaten bu işi sevmeden yapmanız gerçekten çok zor."

Bazı ziyaretçilerin fok ve penguenlerin hep soğuklarda yaşadığını düşündüğünü de anlatan Yıldız, Güney Afrika kürklü fokunun sıcak iklim hayvanı olduğunu ve Güney Afrika'da yaşadığını dile getirdi.