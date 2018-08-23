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Forbes'un geçen ay açıkladığı en çok kazanan ünlüler listesinde de Clooney bu sayede ikinci sırada yer almıştı. En çok kazanan oyuncular listesinde aşağıda da görülebileceği gibi en çok dikkat çeken unsurlardan biri, erkek ve kadın oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark.