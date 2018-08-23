Forbes en çok kazanan oyuncular listesini açıkladı!
23.08.2018 - 13:22 | Güncelleme:
Forbes'un 2018'in en çok kazanan oyuncu listesinde birinci sırayı erkeklerde George Clooney, kadınlarda Scarlett Johansson aldı. Clooney'nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına rağmen birinci sıraya gelmesinde Casamigos adlı tekila şirketinin satışı rol oynadı. Listenin diğer çarpıcı kısmı ise yine erkek ve kadın oyuncu gelirleri arasındaki muazzam fark
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Forbes dergisi, 2018 yılının en çok kazanan erkek ve kadın oyuncularını açıkladı. Birinci sırayı erkeklerde George Clooney, kadınlarda ise Scarlett Johansson aldı. BBC'nin haberine göre; George Clooney'nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına rağmen birinci sıraya gelmesinde Casamigos adındaki tekila şirketinin satışı rol oynuyor.
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Clooney'nin şirketi Casamigos, içki devi Diageo'ya 1 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satılmıştı.
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Forbes'un geçen ay açıkladığı en çok kazanan ünlüler listesinde de Clooney bu sayede ikinci sırada yer almıştı. En çok kazanan oyuncular listesinde aşağıda da görülebileceği gibi en çok dikkat çeken unsurlardan biri, erkek ve kadın oyuncuların gelirleri arasındaki büyük fark.
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Forbes'un en çok kazanan erkek oyuncular listesi 2018
George Clooney - 239 milyon dolar
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Dwayne Johnson - 119 milyon dolar
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Robert Downey Jr - 79 milyon dolar
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Chris Hemsworth - 64,5 milyon dolar
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Jackie Chan - 45,5 milyon dolar
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Will Smith - 42 milyon dolar
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Akshay Kumar - 40,5 milyon dolar
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Adam Sandler - 39,5 milyon dolar
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Chris Evans - 34 milyon dolar
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Salman Khan - 33,5 milyon dolar
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Forbes'un en çok kazanan kadın oyuncular listesi 2018
Scarlett Johansson - 40,5 milyon dolar
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Angelina Jolie - 28 milyon dolar
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Jennifer Aniston -19,5 milyon dolar
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Jennifer Lawrence - 18 milyon dolar
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Reese Witherspoon - 16,5 milyon dolar
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Mila Kunis - 16 milyon dolar
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Julia Roberts - 13 milyon dolar
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Cate Blanchett - 12,5 milyon dolar
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Melissa McCarthy - 12 milyon dolar
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Gal Gadot - 10 milyon dolar
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Erkeklerde listenin başında yer alan Clooney'nin kazancı 239 milyon dolar, bu kadınların listesinde birinci sırada yer alan Johansson'ın 40,5 milyon dolar değerindeki kazancının neredeyse 6 katı.
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