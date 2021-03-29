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Ford Kocaeli'deki üretimine 6 günlük 'çip' arası verdi

Küresel çip krizi, Türk otomotiv sanayisinde bir fabrikada daha üretime ara verilmesine yol açtı. Ford Otomotiv'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin Kocaeli yerleşkelerinde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretime 6 günlük ara verildiği belirtildi. Yerli otomotiv sanayisinde Tofaş ve Oyak Renault da çip krizi nedeniyle üretimlerine ara vermişti

Ford Kocaeli'de 'çip' molası verdi - haberler
HABERTURK.COM / AA

Ford Otomotiv, Kocaeli yerleşkelerinde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan'dan 9 Nisan'a kadar 6 gün süreyle ara verileceğini duyurdu.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin ana ortağı Ford Motor Company'nin küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalıştığı vurgulanarak, şirket olarak, tedarikçilerle birlikte gerekli planlamaların yapıldığı ve tedarik sıkıntısının olası etkilerinin en aza indirildiği ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurt dışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir. Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Yerli otomotiv sanayi kuruluşlarından, Bursalı Tofaş ve Oyak Renault da çip krizi nedeniyle üretimlerine ara vermişti.

1 MİLYON ADET KAYIP YARATMASI BEKLENİYOR

Dünyada birçok markanın üretimini etkileyen çip tedarikindeki krizin, sektörde binlerce adetlik kayıp yaratması bekleniyor.

IHS Markit’in analizine göre, küresel otomotiv sektörünün çip tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde 672 bin adet kayıp yaşayacağı öngörüldü. AutoForecast Solutions tarafından yapılan araştırmada ise, küresel otomotiv endüstrisinin çip tedariki nedeniyle yıl boyunca 964 bin adetlik kayıp yaşaması öngörülüyor.

Dünyada, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan, Honda, Volkswagen ve Daimler gibi şirketler, yaşanan çip krizi nedeniyle üretimlerinde kesintiye giden markalar arasında yer alıyor.

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