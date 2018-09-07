Forest Green - Port Vale maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Forest Green, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Port Vale takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Forest Green 10 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Port Vale 6 puanda ve 19. sırada. Forest Green, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Port Vale son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 375 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Forest Green kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Port Vale sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Forest Green son hafta oynanan Grimsby Town maçında 0-3 yenildi.

Port Vale ise Cambridge United maçında 5-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Forest Green, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Port Vale, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Port Vale, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ