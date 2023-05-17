Formula 1'de Imola Grand Prix'si iptal edildi!

HABERTURK.COM

Formula 1, hava muhalefeti nedeniyle Imola GP'nin iptal edildiğini açıkladı. 21 Mayıs'ta yapılması planlanan Imola Grand Prix'si bölgedeki kötü hava koşulları ve aşırı yağış nedeniyle Imola GP'nin ileri bir tarihe ertelendi.

Formula 1 tarafından yapılan açıklamada, "Formula 1 topluluğu, Emilia-Romagna bölgesinde zarar gören insanların yanında. Formula 1 yönetimi, FIA yönetimi, İtalya Otomobil Kulübü Başkanlığı ve Emilia-Romagna Bölgesi Başkanı ve Belediye Başkanının kararıyla Imola Grand Prix'sinin gerçekleşmeyeceğine karar verdi." ifadeleri yer aldı.