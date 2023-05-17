Formula 1'de Imola Grand Prix'si iptal edildi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Motor Sporları Formula 1
ABONE OL

Formula 1'de Imola Grand Prix'si iptal edildi!

Formula 1'de Imola GP olumsuz hava şartarı nedeniyle iptal edildi

Formula 1'de Imola Grand Prix'si iptal edildi!
HABERTURK.COM

Formula 1, hava muhalefeti nedeniyle Imola GP'nin iptal edildiğini açıkladı. 21 Mayıs'ta yapılması planlanan Imola Grand Prix'si bölgedeki kötü hava koşulları ve aşırı yağış nedeniyle Imola GP'nin ileri bir tarihe ertelendi.

Formula 1 tarafından yapılan açıklamada, "Formula 1 topluluğu, Emilia-Romagna bölgesinde zarar gören insanların yanında. Formula 1 yönetimi, FIA yönetimi, İtalya Otomobil Kulübü Başkanlığı ve Emilia-Romagna Bölgesi Başkanı ve Belediye Başkanının kararıyla Imola Grand Prix'sinin gerçekleşmeyeceğine karar verdi." ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MotoGP Fransa'da sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu
MOTOR SPORLARI Fransa'da sprint'i kazanan Jorge Martin
MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MOTOR SPORLARI MotoGP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
F1 Miami Grand Prix'sinin galibi Verstappen
MOTOR SPORLARI Miami'de zafer Verstappen'in
F1 yarışı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Formula 1 Miami GP ne zaman ve saat kaçta? F1 puan durumu sürücüler ve takımlar
MOTOR SPORLARI Formula 1 Miami GP ne zaman, saat kaçta?
Formula 1 ABD Grand Prix'sinde 'pole' pozisyonu Sergio Perez'in
MOTOR SPORLARI ABD'de 'pole' pozisyonu Perez'in
Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta ikinci oldu
MOTOR SPORLARI Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta ikinci oldu
Formula 1'de sıra Miami Grand Prix'sinde
MOTOR SPORLARI Formula 1'de sıra Miami Grand Prix'sinde
MotoGP İspanya Grand Prixsi'ni Bagnaia kazandı
MOTOR SPORLARI MotoGP İspanya Grand Prixsi'ni Bagnaia kazandı
F1 Azerbaycan Grand Prix'sini Perez kazandı
MOTOR SPORLARI Azerbaycan'da zafer Perez'in!
Deniz Öncü, İspanya'da 9. oldu
MOTOR SPORLARI Deniz Öncü, İspanya'da 9. oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.