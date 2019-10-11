Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'da yapılacak sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden yarın yapılması planlanan yarışın sıralama turları, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenerek bir gün sonraya alındı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, ülke genelinde yarın etkili olması beklenen Hagabis Tayfunu'nun yarışçılar, seyirciler ve organizasyon yetkililerinin güvenliğini tehlikeye atma ihtimali göz önüne alınarak sıralama turlarının ertelendiği ve 13 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te gerçekleştirileceği belirtildi. Yarınki antrenman turları ise iptal edildi.

Yarış ise planlandığı gibi 13 Ekim Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanında Mercedes'in açık ara liderliği sürmesine rağmen son dönemde büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda, Rusya'daki son yarışı Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Önceki 3 yarışta ise Ferrari takımından Charles Leclerc Belçika ve İtalya, Sebastian Vettel ise Singapur etabında bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Formula 1'de Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 322 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 249

3. Charles Leclerc (Monako): 215

4. Max Verstappen (Hollanda): 212

5. Sebastian Vettel (Almanya): 194

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 571 puan

2. Ferrari: 409

3. Red Bull: 311

4. McLaren: 101

5. Renault: 68