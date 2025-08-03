Formula 1 Macaristan GP'yi Lando Norris kazandı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarış 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yarışı, 1 saat 35 dakika 21.231 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun beşinci galibiyetini elde etti.
Avustralyalı pilot Oscar Piastri, takım arkadaşı Norris'in 0.698 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 21.916 saniye arkasında üçüncü oldu.
Sezonun 15. yarışı, Hollanda Grand Prix'si 31 Ağustos Pazar günü koşulacak.
Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Oscar Piastri (Avustralya): 266
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250
3. Max Verstappen (Hollanda): 185
4. George Russell (Büyük Britanya): 157
5. Charles Leclerc (Monako): 139
TAKIMLAR
1. McLaren: 516
2. Ferrari: 248
3. Mercedes: 220
4. Red Bull Racing: 192
5. Williams: 70