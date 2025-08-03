Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 Macaristan GP'yi Lando Norris kazandı - Motor Sporları Haberleri

        Formula 1 Macaristan GP'yi Lando Norris kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 18:27 Güncelleme: 03.08.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macaristan GP'de kazanan Norris!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarış 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Yarışı, 1 saat 35 dakika 21.231 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Norris, sezonun beşinci galibiyetini elde etti.

        Avustralyalı pilot Oscar Piastri, takım arkadaşı Norris'in 0.698 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise 21.916 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Sezonun 15. yarışı, Hollanda Grand Prix'si 31 Ağustos Pazar günü koşulacak.

        Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 266

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 250

        REKLAM

        3. Max Verstappen (Hollanda): 185

        4. George Russell (Büyük Britanya): 157

        5. Charles Leclerc (Monako): 139

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 516

        2. Ferrari: 248

        3. Mercedes: 220

        4. Red Bull Racing: 192

        5. Williams: 70

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Avrupa'da 'kura' zamanı!
        Avrupa'da 'kura' zamanı!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Uçmadan önce lityum pilli cihazlarınızı kontrol edin!
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Avustralya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
        Avustralya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!