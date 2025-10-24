Formula 1 takvimi: Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta?
Formula 1'de heyecan bu hafta sonu Meksika'ya taşınıyor! Sezonun en kritik duraklarından biri olan Meksika Grand Prix öncesinde gözler, Meksika City'deki Autódromo Hermanos Rodríguez pistine çevrildi. Dünyanın en hızlı pilotları, zafere giden yolda nefes kesen bir mücadeleye hazırlanıyor. Yarışseverler ise "F1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını merak ediyo İşte detaylar...
FORMULA 1 MEKSİKA YARIŞI NE ZAMAN?
Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 25 Ekim Cumartesi günü TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.
F1 MEKSİKA GP PROGRAMI
24 Ekim Cuma
1. antrenman seansı: 21:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4