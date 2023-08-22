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        Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton Kapadokya’ya hayran kaldı

        Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, sıcak hava balonu ile Kapadokya'yı kuş bakışı izledi. Büyük Britanyalı pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla görsel şöleni takipçileriyle paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:21 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:24
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        Lewis Hamilton Kapadokya'da!
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        Formula 1'de yedi defa şampiyon olan Lewis Hamilton, Türkiye'nin peribacaları ile ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı gezdi.

        Formula 1’in yaşayan efsanesi olarak bilinen Hamilton, tatil için geldiği Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ile Kapadokya’nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

        Büyük Britanyalı pilot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla görsel şöleni takipçileriyle paylaştı.

        Formula 1 kariyerinde şu ana kadar 7 şampiyonluk kazanan Hamilton, Alman pilot Michael Schumacher ile beraber en çok şampiyonluk kazanan pilot konumunda.

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