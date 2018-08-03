Fortaleza - Coritiba maçı istatistikleri

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Fortaleza, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Coritiba takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. Fortaleza 34 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Coritiba 28 puanda ve 6. sırada. Fortaleza son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Coritiba, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 406. İddaa'da Fortaleza kazanır 1.70, berabere biter 3.00, Coritiba kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Fortaleza önceki hafta Coritiba mücadelesinde 2-1 yenildi.

Coritiba ise Fortaleza karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Fortaleza, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 6 gol yedi.

Coritiba, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Coritiba 9 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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