Fotoğrafçılığa başlamak istiyorsunuz ama hangi makineyi alacağınızı bilmiyor musunuz? İşte adım adım fotoğrafçılığa giriş rehberi!

Portre çekimleri için geniş diyafram açıklığı sunan bir lens (örneğin, f/1.8) ve yüz/ göz takip özelliği olan bir kamera ideal olacaktır.

Manzara çekimleri için yüksek çözünürlüklü bir sensör, geniş dinamik aralık ve sağlam bir hava koşullarına dayanıklı tasarım tercih edebilirsiniz.

Hareketli çekimler için ise hızlı otomatik odaklama (AF) ve saniyede yüksek kare çekim hızı (FPS) gereklidir.

Yeni başlayanlar, genel amaçlı kullanım için giriş seviyesi bir kamera ve bir kit lens ile başlayabilir.