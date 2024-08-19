Fotoğraftaki yunus balığını bulabilir misiniz? Fotoğraflarda gizli olan 12 nesneyi sadece çok dikkatli kişiler bulabiliyor!
Fotoğrafların gizli köşelerinde saklanmış olan nesneleri bulmak her zaman kolay değildir. Bu zorlu testte, yalnızca en dikkatli gözler yunus balığı gibi 12 gizli nesneyi fark edebilir!
Detaylara ne kadar dikkat ediyorsunuz? Fotoğraflardaki saklı 12 nesneyi, örneğin bir yunus balığını bulmak için gözlerinizi dört açmanız gerekecek; çünkü sadece en keskin gözler tüm ipuçlarını ortaya çıkarabilir!
1. Odadaki hayaleti bulabilir misiniz?
Cevap:
2. Saklanan tavşanı bulabilir misiniz?
Cevap:
3. Fotoğraftaki yunus balığını görebiliyor musunuz?
Cevap:
4. Kahve dükkanındaki şemsiyeyi bulun.
Cevap:
5. Oturma odasındaki kuş tüyünü görebiliyor musunuz?
Cevap:
6. Sınıftaki kalem kutusunu bulabilir misiniz?
Cevap:
7. Gazeteyi bulun.
Cevap:
8. Akşam yemeğinde gizli olan bir eldiven var. Onu bulabilir misiniz?
Cevap:
9. Balığı bulun.
Cevap:
10. Hayvanat bahçesinde gizli olan kediyi bulabilir misiniz?
Cevap:
11. Kaykayı görebiliyor musunuz?
Cevap:
12. Meyve sebze tezgahında saklanan kuşu görebiliyor musunuz?