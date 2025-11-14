Fragmanı ve afişi yayınlandı

12 Aralık’ta vizyona girecek 'Bugün Güzel', hayattaki zorluklara mizahi bir dille yaklaşırken, aşkın ve dostluğun iyileştirici gücünü ele alıyor. Yayınlanan fragmandaki görüntüler, bu yılın en sıcak ve en içten hikâyelerinden birinin beyazperdeye taşınacağının habercisi oldu.

Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı Ali Candemir’in (Oğuzhan Koç) hayatı, beyin sapında gelişen bir tümör teşhisi almasıyla aniden altüst olur. Ali’nin hayatına neşesi, doğallığı ve güçlü sezgileriyle dokunan Güneş (Ayça Ayşin Turan), cesareti ve umuduyla Ali’nin karanlığına ışık tutar. Bu süreçte Ali’nin yanında her zaman olduğu gibi en yakın dostu Volkan (İbrahim Selim) ve işine olan bağlılığıyla tanınan menajeri Ceren (Neslihan Arslan) de vardır.

REKLAM

Ali’yi hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu ama bir o kadar da bambaşka bir yolculuğa çıkaran film, izleyicilere de 'bugün hala güzel bir gün olabilir' hissini aşılayacak.