Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema François Truffaut filmleri Ankara Film Festivali'nde

        François Truffaut filmleri Ankara Film Festivali'nde

        Fransız Yeni Dalga hareketinin yaratıcılarından usta yönetmen François Truffaut'nun 40. ölüm yıl dönümüne özel hazırlanan üç filmlik 'Hep Yeni: François Truffaut' seçkisi 35. Ankara Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        François Truffaut filmleri Ankara'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        35. Ankara Film Festivali’nin Dünya Sineması bölümü seçkilerinden biri de Institut français Türkiye’nin katkılarıyla hazırlanan “Hep Yeni: François Truffaut” olacak. Fransız Yeni Dalga hareketinin yaratıcılarından François Truffaut’nun 40. ölüm yıl dönümüne özel hazırlanan seçkide, “400 Darbe” (The 400 Blows), “Adele H.'nin Öyküsü” (The Story of Adèle H.) ve “Neşeli Pazar” (Confidentially Yours) adlı klasikler restore edilmiş kopyalarıyla Ankaralı izleyiciyle buluşacak.

        REKLAM

        Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 7-15 Kasım tarihleri arasında Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda düzenlenecek, Habertürk’ün medya destekçisi olduğu, 35. Ankara Film Festivali, yenilikçi anlatım tekniklerinin yanı sıra kişisel hikâye anlatımıyla da sinemada devrim yaratmış Truffaut’nun üç önemli klasiğini, restore edilmiş kopyalarıyla izleyiciyle buluşturacak.

        İlk başyapıtı

        Truffaut’nun ilk uzun metrajı ve aynı zamanda en kişisel filmi olan 400 Darbe (The 400 Blows, 1959), Fransız Yeni Dalgası’nın temel taşlarından biri sayılıyor. Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan ve Oscar’larda En İyi Senaryo dalında aday olan film, Truffaut’nun sinemadaki alter egosu Antoine Doinel’in gözünden çocukluktaki yalnızlığı ve otoriteyle çatışmayı merkezine alıyor. Başrolündeki Jean-Pierre Léaud’nun şaşırtıcı doğallıktaki oyunculuğundan da büyük destek alan film, kişisel ve duygusal anlatım tarzının yanı sıra Yeni Dalga’nın özgür ve yenilikçi yapım tekniklerini bir araya getirmesiyle de önem taşıyor.

        REKLAM

        Adèle Hugonun günlüklerinden

        1975 yapımı filmi “Adèle H.'nin Öyküsü” (The Story of Adèle H.), gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan dokunaklı bir dönem filmi. Victor Hugo’nun kızı Adèle Hugo’nun saplantılı aşkını konu alan film, romantik tutkunun insan psikolojisinde yarattığı sarsıcı etkiyi işliyor. Adèle Hugo’nun günlüklerinden uyarlanan ve aşkın hem yüceltici hem de yıkıcı doğasını sinemaya taşıyan film, Isabelle Adjani’nin Oscar’a aday gösterilmiş olağanüstü performansıyla hafızalara kazınan bir aşk draması.

        Sinemaya veda filmi

        François Truffaut’nun ölümünden bir yıl önce çektiği ve kariyerine stilize bir kapanış sunduğu son filmi “Neşeli Pazar” (Confidentially Yours, 1983), Fransız sinemasının usta oyuncuları Jean-Louis Trintignant ile Fanny Ardant’ı buluşturan, kara film tarzında bir gerilim-komedi. Amerikalı yazar Charles Williams’ın 1962 tarihli “The Long Saturday Night” adlı romanından uyarlanan film, bir cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kalan emlakçı Julien Vercel ve sekreteri Barbara’nın birlikte aklanma mücadelesini konu alıyor. Truffaut’nun Alfred Hitchcock’a saygı duruşunda bulunduğu film, 1940’lar ve 1950’lerin Amerikan kara filmlerinin havasını yeniden canlandıran Néstor Almendros imzalı etkileyici siyah beyaz görüntüleriyle de unutulmaz.

        7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 35. Ankara Film Festivali’nin biletleri 28 Ekim Pazartesi günü satışa sunulacak

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ankara Film Festivali
        #François Truffaut
        #400 Darbe
        #sinema
        #film
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok