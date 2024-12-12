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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Frank Schmidt: Başakşehir galibiyeti hak etti! - Futbol Haberleri

        Frank Schmidt: Başakşehir galibiyeti hak etti!

        Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, maçın başında sonuna kadar oyunu hakim olamadıklarını söyleyerek, "Bizim için acı bir sonuç oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 23:45 Güncelleme: 12.12.2024 - 23:45
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        "Başakşehir galibiyeti hak etti!"
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        Heidenheim, UEFA Konferans Ligi 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt açıklamalarda bulundu. Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Schmidt, "Gerçekten hak ettiler. Bizim için acı bir sonuç oldu. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine edemedik. 1-0, 2-0 derken maç elden gitti. İlk oynadığımız 3 maçı kazanmıştık ama bu maçta performansımız kazanmak için yeterli olmadı” diye konuştu.

        Maçın ilk yarısında yapılan 2 oyuncu değişikliğiyle ilgili ise Schmidt, “Eninde sonunda zaten değişiklik yapacaktım. Oyuncular top kaybedince, fırsatları kullanamayınca, ben de erken değişiklik yaptım. Değişiklik haklarımı kullanarak, oyunun gidişatını değiştirmek istedim” ifadelerini kullandı.

        “YENİLGİ BENİM İÇİN ÜZÜCÜ OLDU”

        Maçın içerisinde oyuncularının kendi aralarında iletişim eksikliği olup olmadığıyla ilgili bir soruya cevap veren Schmidt, “Oyun esnasında oyuncularda iletişim kopukluğu olduğunu gözlemledim. Maç 2-0 olunca onlar da kendi aralarında problem yaşadılar. Bu öfkeyi baştan sonra göstermeliler. Biz burada hem kulübü hem de 600 taraftarı temsil ediyoruz. Maalesef bugün yenilgi benim için üzücü oldu” şeklinde konuştu.

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