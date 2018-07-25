Almanya'nın gözde kentlerinin başında gelen Frankfurt gezilip görülecek yerler bakımından önemli bir merkez. Nüfus bakımından çok kalabalık olmasa da dünyada önemli ve büyük fuarların düzenlediği Frankfurt'a her yıl milyonlarca insan ticari ya da kültürel seyahatler yapıyor. Ayrıca şehir Almanya'nın en önemli ulaşım merkezlerinden biri olması nedeniyle de cazip bir konumda. Frankfurt'ta oldukça güzel yerleri keşfederken yeme-içme konusu da ayrı bir önem arz ediyor. Şehirde birbirinden lezzetli yemeklerin tadına varacağınız yerler hakkındaki Frankfurt yemek rehberi bu amaçla oldukça işinize yarayacaktır.
ALMANYA VİZESİ
Main nehri üzerinde yer alan Frankfurt'a gitmek için eğer yeşil ya da diplomatik pasaportunuz yoksa Schengen vizesi almanız gereklidir. Buraya kadar Frankfurt hakkında kısa bir bilgi paylaştıktan sonra size Frankfurt mutfak kültürü ve bu şehirde yeme-içme konusunda kısa bilgiler vereceğiz...
FRANKFURT'TA NE YENİR?
Almanların iş disiplini tüm dünyada bilinen bir gerçektir. Bu özellik hayatlarının her evresinde kendini gösterir. Buna yemek kültürü de dahil. Öğün saatleri de bu disipline göre olur. Frankfurt'ta bizde olduğu gibi kahvaltı en önemli ve vazgeçilmez öğündür. Çok çeşitli yiyeceklerin-içeceklerin yer aldığı kahvaltı masaları kurulur. Kahvaltı demişken ilk akla gelenler ekmek, tost veya reçelli yuvarlak ekmekler, marmelat veya bal, yumurta, sert kahve, çay veya meyve suyu bunlar kesmediyse yanına jambon, tuzlu et ve salam gibi et ürünleri de ilave edilir. Bizim Kayseri sucuğunun benzeri gibi meşhur olan Leberwurst denilen karaciğer ezmesinden yapılan özel bir yemekleri vardır ve bu da kahvaltıda karşınıza çıkabilir.
BU PEYNİRLERE DİKKAT!
Kahvaltı faslını geçtikten sonra ikinci önemli öğün öğle yemekleridir. Kahvaltı masalarına adeta nazire yapar gibi daha detaylı ve yoğun sofralar sizi bekler. Gelgelelim akşam yemeklerine. Çeşitli ekmekler, et, sosis, peynir ve sebze çeşitlerinden yapılan sandviçler tercih edildiğinden kahvaltılar gibidir aslında. Alkol ve alkol kullanılan ürünler ile et ürünleri ağırlıktadır. Buna örnek olarak peynirleri verebiliriz. Peynir Frankfurt’un en özel yiyeceklerindendir. Bu peynirlerin çeşitleri olan elma şarabı katılmış Handkase ve bira katılmış Sauerkraut peynirleri en ünlüleridir.
FARKLI KÜLTÜRLER FARKLI AĞIZ TATLARI
Frankfurt kozmopolit bir şehirdir. Her ırktan ve ülkeden birçok insanı bünyesinde barındır. Bu yüzden de Frankfurt mutfağında hem yerli hem de yabancı birçok ögeyi bir arada bulabilirsiniz. Tüm dünyadan farklı yemekleri bulabileceğiniz şehirde restoranlar ve kafeler tüm bu kültürlere hitap edebilmek için farklı mutfakları yansıtır. Şehirde 3000’den fazla restoran bulunuyor. İşte bu mutfak farklılıkları içerisinde en çok hangi yemekler tüketiliyor şimdi onlara bakalım...
Almanların ağız tatları içerisinde en gözde yemeklerden biri olan şnitzel, Frankfurt için de ayrı bir lezzettir. Çok çeşitli şinitzel restoranlarında aslında dana etiyle yapılanı tercih edilse de Frankfurt'ta tavuk şnitzel oldukça revaçtadır.
SİPARİŞİNİZİ VERİRKEN MUTLAKA BELİRTİN!
Yoğun olarak iş merkezlerinin olduğu Frankfurt'ta bu yoğunlukta yiyecek birşeyler arayanlar için en dikkat çekici yerler Steak House tarzı restoranlardır. Şehrin en önemli ve en meşhur restoranlarında et ağırlıklı hizmet verilmektedir. Özellikle az pişmiş tarzda servis edilen bu etleri siz pek tercih etmiyor çok pişmiş istiyorsanız siparişinizi buna göre vermenizde fayda var...
Frankfurt gezinizde eğer cebinizi düşünerek hareket etmek istiyorsanız bunun için hem doyurucu hem de ucuz olan Spatzle'yi denemenizi tavsiye ediyoruz. Spatzle bir çeşit Alman makarnası. Üzerine katılan farklı soslarla renklenen ve lezzetlenen Spatzlede kullanılan soslar aslında her restoranın kendi spesiyali ve çoğu sos restoranların isimlerini almıştır.
LAHANA TURŞUSUNU HİÇ BÖYLE DENEMEDİNİZ!
Hemen her öğünde tüketilen Alman sosisleri Frankfurt'ta da bir çok yerde karşınıza çıkacaktır. El arabalarında satılan sosisli sandviçleri ve şık restoranların menülerine girmiş olan sosisli yemekleri denemeniz gerek.
Sauerkraut Frankfurt’ta denemeniz gereken özel bir tat. Lahana turşusunun rendelenmiş hali olan bu lezzetin oldukça farklı bir yapısı var. Soğuk olarak yenilen Sauerkraut bira ve beyaz lahanadan yapılan bu şehre özgür bir lezzet.
Yazımızın başlarında peynirin Alman ve Frankfurt mutfağındaki öneminden bahsetmiştik. Hansdkase, ekşi sütten yapılan genelde şarap ile servis edilen peynir türüdür.
TATLIYA FARKLI BİR BAKIŞ
Frankfurter Kranz Torte, yemeğin üzerine tatlı alışkanlığı olanlara özellikle denemelerini tavsiye edebileceğimiz bir pasta çeşidi. Yumuşak kek içerisine sürülen kremalar, türlü marmelatlar ve en üstüne dökülen krokan parçalarıyla yapılan bu pasta farklı bir lezzet deneyimi yaşatıyor.
Ayaküstü atıştırmalık arayanlar için Türk simidi neyse Brezel de aynı özelliklerde bir çörek.
Frankfurt'ta şehrin en güzel burgerlerini tadabileceğiniz yer Der Fette Bulle. Yalnız uyarmak bizden; iki kişiyi doyurabilecek bir porsiyon tek kişilik siparişte geliyor. Burger yanında özel harmanlanmış patates kızartmasıyla geliyor. Fiyatı da burgerin özelliğine göre biraz pahalı olabilir.
TAYLAND MUTFAĞI FRANKFURT'TA
Tayland mutfağının Frankfurt’ta ki en başarılı hali Thai & Turf Thai Kitchen & Steakhouse, olağanüstü lezzetleriyle olduça memnun kalacağınız bir mekan. Fiyatları da oldukça makul.
Alman geleneksel lezzetlerini bulabileceğiniz Zu den 12 Aposteln, hem restoran hem de bir pub. Yemekleri porsiyon olarak doyurucu ve kesenize uygun.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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