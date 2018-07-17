Almanya'nın en müreffeh şehri ve dünya çapında kalite sıralamasının ilk 10'una tekrar tekrar giren Münih, gelenek ile modernizmin bir sentezi olarak göze çarpmaktadır. Kraliyet ve modern mimari eserleri, müzeler, kaleler, sayısız parklar, muhteşem Gotik kiliseler, pazarlar ve mevsimsel etkinlikler, hareketli bir gece hayatı ve Oktoberfest gibi dünyaca ünlü olaylara ev sahipliği yapan, Münih'in gezilecek yerlerinden en önemlilerini Münih gezi rehberinde derledik...

MÜNİH GEZİLECEK YERLER

MARIENPLATZ MEYDANI

Münih’teki en yoğun turistik yer olan Marienplatz Meydanı, Münih'in kalbi ve Münih gezi turuna başlamak için en iyi yerdir. Geçmişi 12. yüzyıla dayanan Marienplatz, ortaçağ pazarlarına, kutlamalarına ve turnuvalarına ev sahipliği yapardı; bugün, meydan, yerli halk ve turistler için popüler bir buluşma noktasıdır. Bu meydanda alışveriş caddeleri, çeşitli barlar ve restoranlar bulunmakta ve hepsi yürüme meydana mesafesindedir. Marienplatz'a geldiğinizde gördüğünüz ilk şey, etkileyici New Town Hall (Neues Rathaus); Yüzlerce heykel, taret ve kemer ile 300 metreden fazla uzunluğu ve özenle dekore edilmiş cephesi ile tüm meydana hakim olan Yeni Belediye Binası'dır. Bina, orta çağlara kadar uzanıyor gibi görünse de, Flanders Gotik tarzında 1867 ve 1909 yılları arasında inşa edilmiştir. Yeni Belediye Binası'nın kulesi, 100 yıllık eski bir çan olan Glockenspiel'e ev sahipliği yapıyor. 85 metre yüksekliğindeki kule, XIX. yüzyılda inşa edilmiştir. Glockenspiel'de her gün saat 11.00’de (yazları ayrıca 12.00 ve 17.00’de) çan sesine genellikle farklı tarihi olaylara adanan bir kukla şovu eşlik eder. 1638 yılında dikilen Mariensaule (Bakire Meryem Sütunu) meydanın orasında yer alır. Marienplatz Meydanı’nın doğusunda yer alan 2. Dünya Savaşında bombalanan ve tamamen yıkılan Altes Rathaus yani Eski Belediye Sarayı, neo-gotik tarzda orijinal planlarına sadık kalınarak yeniden inşa edildi ve şu anda Avrupa ve ABD'den eşsiz tarihi oyuncak koleksiyonuna sahip olan Münih Oyuncak Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor.

ST. PETER KİLİSESİ

St. Peter Kilisesi (Alter Peter) de şehrin diğer önemli yapıları gibi Marienplatz’de yer alıyor. Kilisenin tarihi 11. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. 1327 yılında yaşanan yangın sonrasında kule hariç tüm bina Gotik tarzda yeniden inşa edilmiş. 17. yüzyıla gelindiğinde ise kilise Rönesans çizgilerine göre yeniden şekillendirilmiş. Kilise, kulelerindeki asimetrik saatleriyle oldukça ilginç bir yapı. Saat kulesinden Marienplatz manzarasını izleyebileceğiniz kilisenin içinde Erasmus Grasser ve Aziz Petrus gibi önemli isimlerin altın kaplama heykelleri bulunuyor.

MERYEM ANA KİLİSESİ (FRAUENKIRCHE)

Münih'in önemli ve tarihi kiliselerinden. Kilise, Barok tarzda 1468 ile 1488 yılları arasında yapılmış ve Bavyera mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kilisenin İtalyan Rönesansı üsluba sahip 100 metrelik kubbeleri 1524 yılında eklenmiş. Kulelerden şehir manzarasını seyretmek mümkün. Yüce Leydi’mizin Katedrali anlamına gelen kilisenin içerisinde 1347 yılında ölen Kral IV. Ludwig’in mezarı da dahil olmak üzere çok sayıda önemli ismin mezarları bulunur. Kilisenin bahçesinde ise Barış Meleği Heykeli'ni (Friedensengel) görebilirsiniz.

ALMAN MÜZESİ (THE DEUTSCHES MUSEUM)

Dünyanın en eski ve en büyük bilim ve teknoloji müzelerinden biridir. İlk elektrikli dinamo ve ilk otomobilden, atomun ilk ayrıldığı laboratuvar tezgahına kadar etkileyici bir tarihi eser koleksiyonuna sahiptir. Müzenin diğer önemli noktaları arasında astronomi, ulaşım, madencilik, baskı ve fotoğraf sergileri yer alıyor. Müzeden en iyi şekilde yararlanmak ve günlük etkileşimli gösterileri izlemek için ziyaretinizi çok iyi zamanlamanız gerekmektedir. Eğer küçük çocuklarınız ile ziyaret ederseniz, onları yüzlerce çocuk dostu aktiviteye sahip interaktif bir bölüm olan “Çocuk Krallığı” na götürebilirsiniz.

NYMPHENBURG SARAYI

1664-1758 yılları arasında inşa edilen ve Barok mimarisinin Almanya’daki en güzel örneklerinden biri olan Nymphenburg Sarayı, geçmişte kraliyet yazlığı olarak hizmet vermiş. Taş Salon, Güzel Kadınlar Galerisi, At Arabaları Koleksiyonu ile İnsan ve Doğa Müzesi ayrıca bahçesi, havuzu ve fıskiyeleri görülmeye değer. Tavan ve duvarlarındaki 18. yüzyıl süslemeleri göz kamaştırıyor.

BMV MÜZESİ

Bavyera Motor Fabrikaları tarihçesiyle ilgili tüm eserleri barındıran BMW Müzesi (BMV Museum), 1972 yılında, 1972 Yaz Olimpiyatları'ndan hemen önce açılmıştır. Müze, BMW’yi dünyaya tanıtan tüm klasik tasarımların orijinallerini sergiliyor. Otomobiller, motosikletler ve uçak motorlarının sergilendiği alanlarda birçok farklı tasarımda otomobil de görebilirsiniz. Müze haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık.

MÜNİH REZİDANS

Münih Rezidansı, 1508-1918 yılları arasında Bavyera Dükleri, seçmenleri ve krallarının ikametgahı olarak kullandığı eski saray, 10 avlu ve 130’dan fazla odanın yer aldığı bir komplekstir. 1385 yılında şehrin kuzeydoğu köşesinde bir kale olarak başlayan şey; yüzyıllar boyunca muhteşem bir saray haline getirilmiş. Rönesans ile başlayan ve Erken Barok ve Rokoko dönemlerinden Neoklasizm'e uzanan bir döneme yayılan odalar ve sanat koleksiyonları ile saray bugün, Bavyera Saray Dairesi (Residence Museum'un kendisi, Hazine ve Cuvilliés Tiyatrosu) müzeleri ve diğer kültür kurumları ile birlikte, Bavyera'daki en büyük müze komplekslerinden biridir.