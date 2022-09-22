Futbolda Uluslar Ligi heyecanı bu akşam devam ediyor. A Ligi 1. Grup 5. maçında Fransa, bu akşam Avusturya'yı sahasında ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin maçın saati ve yayıncı kuruluşu ile ilgili aramalar yapıyor. İşte, ayrıntılar...