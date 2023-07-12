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        Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etabı Jasper Philipsen kazandı

        Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını, Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen kazandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 19:37
        Fransa'da 11. etabın galibi Philipsen
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        Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını, Alpecin-Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen kazandı.

        Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun Clermont-Ferrand ile Moulins şehirleri arasındaki 180 kilometrelik etabında Philipsen, 4 saat 1 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Belçikalı bisikletçi, turda bu yıl 4, kariyerinde ise 6. etap galibiyetini elde etti.

        Etapta Jayco-AlUla ekibinden Hollandalı Dylan Groenewegen ikinci, Bahreyn Victorious takımından Alman Phil Bauhaus ise üçüncü oldu.

        Genel klasmanda Jumbo-Visma'dan Danimarkalı Jonas Vingegaard, toplamda 46 saat 34 dakika 27 saniyelik süresiyle liderliğini sürdürerek sarı mayoyu korudu. BAE Emirates'in Sloven bisikletçisi Tadej Pogacar, liderin 17 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı.

        Organizasyon, yarın Roanne ile Belleville-en-Beaujolais kasabaları arasındaki 169 kilometrelik etapla devam edecek.

        Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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