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Haberler Dünya SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa bayrağının rengini değiştirdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa bayrağının rengini değiştirdi

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız bayrağında yer alan parlak mavi rengini koyu lacivert olarak değiştirdi.

SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa bayrağının rengini değiştirdi
Fransa bayrağının rengi değişti!
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HABERTURK.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransız bayrağında yer alan parlak mavi rengini koyu lacivert olarak değiştirdiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülke çapında bayraklar geçen yıl değiştirilmeye başlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın ikamet ettiği Elysee Sarayı’nda bulunan bayrakların, geçen yıl kamuoyuna duyurulmadan lacivert renkli olanlar ile değiştirildiği öne sürüldü.

Europe 1 kanalı, Macron’un, Fransız İhtilali’nin sembolü olarak görülen lacivert renkli bayrağı geri getirmek istediği için böyle bir karar aldığını aktardı.

Fransız donanması ve ülke çapındaki birçok resmi binada her zaman lacivert tonunu kullandı.

Tarihte ilk defa 1976 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'in yönetiminde, Avrupa Birliği bayrağındaki maviyle eşleştiği için Fransız bayrağındaki mavi daha parlak bir hale getirilmişti.

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